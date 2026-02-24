River: la decisión que tomó Chacho Coudet para ser el nuevo DT
El club arregló el salario y la duración del contrato. El Chacho Coudet buscará destrabar su salida del Alavés y suceder a Marcelo Gallardo en River.
La dirigencia de River Plate pisó el acelerador tras la inminente salida de Marcelo Gallardo y ya tiene a su principal candidato a un paso de sentarse en el banco del Estadio Monumental. Según informó el periodista especializado César Luis Merlo, la institución llegó a un acuerdo de palabra con Chacho Coudet.
El arreglo entre el club de Núñez y el entorno del entrenador ya abarca los aspectos fundamentales del vínculo, definiendo tanto la cuestión económica como un proyecto sostenido en el tiempo.
Cómo se define la salida de España de Chacho Coudet
Para que el "Chacho" se ponga el buzo millonario de manera oficial, aún resta el paso más importante en el Viejo Continente. Actualmente al mando del Alavés de España, el DT deberá resolver su situación de manera inminente.
Las alternativas que se manejan por estas horas para lograr su liberación son dos: ejecutar la cláusula de salida estipulada en su contrato vigente o lograr una desvinculación de mutuo acuerdo con los directivos españoles.
