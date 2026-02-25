Para festejar la Reforma Laboral, Javier Milei agasajará con asado a diputados y senadores propios y aliados
La cita en la Quinta de Olivos, en este caso será tras la apertura de sesiones ordinarias en el Congreso.
El presidente Javier Milei volverá a convertir la Quinta de Olivos en el epicentro de la estrategia política oficialista, ya que tras su discurso de apertura de sesiones ordinarias en el Congreso, el mandatario invitó a diputados y senadores a compartir un asado el próximo domingo, con el objetivo de celebrar el respaldo parlamentario obtenido durante las sesiones extraordinarias.
Fiel a su estilo de "no hay plata" para gastos protocolares, la invitación mantiene una premisa innegociable: cada legislador deberá pagar su propio cubierto, o al menos ese es el relato oficial que trascendió este martes.
Esta modalidad ya tiene antecedentes, siempre de acuerdo a la versión libertaria, como el asado de los "87 héroes" en septiembre de 2024 (donde el costo fue de $20.000 por persona) o el encuentro de Gabinete de diciembre pasado.
Según fuentes oficiales citadas por Ambito.com, Milei busca agradecer el trabajo realizado, especialmente la aprobación de la Reforma Laboral, y motivar a la tropa libertaria para acelerar la agenda legislativa pendiente en este inicio de 2026.
A la cita no solo acudirán los bloques de La Libertad Avanza (LLA), sino también legisladores de sectores aliados que fueron fundamentales para las recientes victorias parlamentarias.
El encuentro contará con la presencia de figuras clave del círculo íntimo presidencial, como Karina Milei, Manuel Adorni y Martín Menem, reforzando la Quinta de Olivos como el búnker de unidad política para los desafíos que vendrán en el año legislativo.
Javier Milei presentará el domingo su agenda para el año legislativo
El gobierno de Javier Milei encara este lunes una semana clave de cara al inicio de periodo de sesiones ordinarias en el Congreso de la Nación que el mandatario inaugurará formalmente el próximo domingo 1° de marzo, instancia a la que llegará con la sanción de su polémica reforma laboral bajo el brazo.
Mientras prepara su discurso para el domingo ante la Asamblea Legislativa, Milei encara una agenda que incluye este lunes por la tarde un nuevo encuentro de la mesa política junto a su hermana y secretaria de Presidencia de la Nación, Karina Milei, y las principales figuras del Gabinete nacional para alinear la estrategia legislativa de cara al año de trabajo de comienza en el Congreso.
Del encuentro participarán el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el ministro del Interior, Diego Santilli; el secretario de Gestión Institucional, Eduardo "Lule" Menem; el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt; y la titular del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich.
Mañana, en tanto, el mandatario encabezará una reunión de Gabinete en la que se abordarán los principales objetivos de cada ministerio y cuyos detalles se sumarán al discurso que Milei brindará el domingo.
Se espera que ante la Asamblea Legislativa Milei repase lo que considera los logros de sus dos primeros años de gestión y, además, anuncie una batería de nuevas medidas para el resto de este año, con el foco puesto en la reforma laboral, que ya consiguió la semana pasada y que este viernes el Senado convertirá finalmente en ley.
Para este viernes ya está confirmado el cierre formal de sesiones extraordinarias donde, en ese último día, se tratarán en el Senado los proyectos incluidos en el temario oficial, como la Ley Penal Juvenil y el acuerdo comercial Mercosur-Unión Europea.
Asimismo, se prevén algunos encuentros puntuales con ciertos ministros, aunque sin fecha aparente, para repasar el cumplimiento de las metas fiscales proyectadas para el primer trimestre de este año.
