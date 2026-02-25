Para festejar la Reforma Laboral, Javier Milei agasajará con asado a diputados y senadores propios y aliados

El encuentro contará con la presencia de figuras clave del círculo íntimo presidencial, como Karina Milei, Manuel Adorni y Martín Menem, reforzando la Quinta de Olivos como el búnker de unidad política para los desafíos que vendrán en el año legislativo.

Javier Milei presentará el domingo su agenda para el año legislativo

El gobierno de Javier Milei encara este lunes una semana clave de cara al inicio de periodo de sesiones ordinarias en el Congreso de la Nación que el mandatario inaugurará formalmente el próximo domingo 1° de marzo, instancia a la que llegará con la sanción de su polémica reforma laboral bajo el brazo.

Mientras prepara su discurso para el domingo ante la Asamblea Legislativa, Milei encara una agenda que incluye este lunes por la tarde un nuevo encuentro de la mesa política junto a su hermana y secretaria de Presidencia de la Nación, Karina Milei, y las principales figuras del Gabinete nacional para alinear la estrategia legislativa de cara al año de trabajo de comienza en el Congreso.

Del encuentro participarán el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el ministro del Interior, Diego Santilli; el secretario de Gestión Institucional, Eduardo "Lule" Menem; el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt; y la titular del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich.

Mañana, en tanto, el mandatario encabezará una reunión de Gabinete en la que se abordarán los principales objetivos de cada ministerio y cuyos detalles se sumarán al discurso que Milei brindará el domingo.

Se espera que ante la Asamblea Legislativa Milei repase lo que considera los logros de sus dos primeros años de gestión y, además, anuncie una batería de nuevas medidas para el resto de este año, con el foco puesto en la reforma laboral, que ya consiguió la semana pasada y que este viernes el Senado convertirá finalmente en ley.

Para este viernes ya está confirmado el cierre formal de sesiones extraordinarias donde, en ese último día, se tratarán en el Senado los proyectos incluidos en el temario oficial, como la Ley Penal Juvenil y el acuerdo comercial Mercosur-Unión Europea.

Asimismo, se prevén algunos encuentros puntuales con ciertos ministros, aunque sin fecha aparente, para repasar el cumplimiento de las metas fiscales proyectadas para el primer trimestre de este año.