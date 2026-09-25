La incómoda entrevista que protagonizó Sturzenegger donde pidió a los medios salir de "títulos dramáticos"

Lejos de amedrentarse, Sturzenegger recitó para las cámaras el “speech” que, desde Javier Milei para abajo, todos los funcionarios repiten: “Hace cinco meses los salarios le están ganando a la inflación, está en proceso de crecimiento económico, se han creado 500.000 puestos de trabajo…”

El entrevistador, con algo de incredulidad ante las frases hechas del funcionario, uno de los ideólogos del ajuste infinito que sufren los argentinos, no pudo evitar la repregunta: “¿En dónde los salarios le están ganando a la inflación? Incluso pregúntele a los jubilados…”

Algo fastidiado y apurado por terminar con la nota lo antes posible, Sturzenegger volvió a la carga: “Tenemos que salirnos de los títulos dramáticos porque tenemos una economía que va a hacer cuatro años de crecimiento seguido; una economía donde la inflación bajó, donde la pobreza bajó significativamente”, sostuvo, contrariando los datos oficiales difundidos por el Indec solo horas antes.

Ante la consulta del periodista sobre los problemas que debe afrontar la población para llegar a fin de mes y la trunca promesa de campaña de que iban a “ir contra la casta” y ahora los jubilados están entre los que más sufren el ajuste, Sturzenegger solo respondió que “hemos ido desarmando” los que llamó “ministerios paralelos con punteros políticos” con “ahorros muy significativos”. Y concluyó: “Estamos muchísimo mejor que lo que heredamos del kirchnerismo”.