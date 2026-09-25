La incómoda entrevista que protagonizó Sturzenegger donde pidió a los medios salir de "títulos dramáticos"
El ministro de Desregulación y Transformación del Estado estuvo en Córdoba y debió enfrentar una entrevista con preguntas incómodas vinculadas a la pobreza.
Federico Sturzenegger participó este viernes del “Ciclo de Coyuntura” organizado por la Bolsa de Comercio de Córdoba, y allí defendió el rumbo económico de la gestión anarcocapitalista y proyectó un fuerte crecimiento impulsado por reformas regulatorias que él mismo viene impulsando desde su integración al gabinete de Javier Milei.
En su exposición, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado aseguró que nuestro país tiene las condiciones necesarias para convertirse en una “potencia mundial” en agro, energía y minería; también sumó a sus proyecciones a sectores como la inteligencia artificial y la economía del conocimiento.
En cuanto a los datos negativos publicados el jueves último por el Indec sobre el aumento de la pobreza y el descenso de la actividad económica, admitió que el 32,3% de pobreza reportado por el organismo es "inadmisible", pero matizó el guarismo al señalar que los números venían de un piso mucho más alto y pidió "poner los datos en contexto". Y atribuyó la nueva caída del 2,9% de la actividad económica al aumento estacional del precio del gas para las industrias.
Preguntas incómodas para Sturzenegger
En la previa a su celebrado discurso en la Bolsa de Comercio cordobesa, Federico Sturzenegger mantuvo una entrevista en vivo con el noticiero del Canal 12 de la provincia mediterránea y debió enfrentar preguntas surgidas de la realidad local y nacional y que lo incomodaron.
Cuando el ministro defendió la aprobación de la Reforma Laboral que supuesta iba a general más empleo registrado, el periodista le retrucó que con un “mercado planchado, nadie va a incorporar un empleado” en condiciones laborales formales.
Lejos de amedrentarse, Sturzenegger recitó para las cámaras el “speech” que, desde Javier Milei para abajo, todos los funcionarios repiten: “Hace cinco meses los salarios le están ganando a la inflación, está en proceso de crecimiento económico, se han creado 500.000 puestos de trabajo…”
El entrevistador, con algo de incredulidad ante las frases hechas del funcionario, uno de los ideólogos del ajuste infinito que sufren los argentinos, no pudo evitar la repregunta: “¿En dónde los salarios le están ganando a la inflación? Incluso pregúntele a los jubilados…”
Algo fastidiado y apurado por terminar con la nota lo antes posible, Sturzenegger volvió a la carga: “Tenemos que salirnos de los títulos dramáticos porque tenemos una economía que va a hacer cuatro años de crecimiento seguido; una economía donde la inflación bajó, donde la pobreza bajó significativamente”, sostuvo, contrariando los datos oficiales difundidos por el Indec solo horas antes.
Ante la consulta del periodista sobre los problemas que debe afrontar la población para llegar a fin de mes y la trunca promesa de campaña de que iban a “ir contra la casta” y ahora los jubilados están entre los que más sufren el ajuste, Sturzenegger solo respondió que “hemos ido desarmando” los que llamó “ministerios paralelos con punteros políticos” con “ahorros muy significativos”. Y concluyó: “Estamos muchísimo mejor que lo que heredamos del kirchnerismo”.
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