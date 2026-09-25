Javier Milei prepara su viaje a Francia para la Argentina Week: llevará a 12 gobernadores y otros funcionarios
La comitiva partirá el 30 de septiembre. En la agenda figura una reunión bilateral del presidente Javier Milei con su par de Francia, Emmanuel Macron.
El presidente Javier Milei viajará el próximo 30 de septiembre a Francia para protagonizar una Argentina Week en París que incluirá la participación de una comitiva de funcionarios y 12 gobernadores. También mantendrá una reunión bilateral con el Emmanuel Macron en el marco de la OCDE.
Como lo hiciera con la Argentina Week de Nueva York -pero sin escándalos por vuelos privados en viajes oficiales- Javier Milei viajará a Francia para hacer una exposición del país a empresarios, funcionarios y potenciales inversores.
La comitiva oficial de Milei estará encabezada por la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei; el canciller Pablo Quirno; los ministros Luis Caputo (Economía); Federico Sturzenegger (Desregulación); Juan Bautista Mahiques (Justicia); Mario Lugones (Salud), y el secretario de Comunicación y Medios, Fabián Fernández.
Además, el mandatario participará de la reunión de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y se espera que el jueves 1o de octubre mantenga un encuentro bilateral con el presidente del país anfitrión, Emmanuel Macron.
Javier Milei y Emmanuel Macron quedaron en veredas opuestas esta semana a raíz de sus discursos en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas en Nueva York: mientras el argentino ensalzó las acciones bélicas de los gobiernos de Estados Unidos e Israel en Medio Oriente, el francés denunció el genocidio del pueblo palestino en la Franja de Gaza.
Pero la semana que viene en París ambos mandatarios se verán de frente, y quizás el argentino busque reforzar su agenda internacional o bien repetir los logros de su gestión local, cosa que hizo ante inversores y banqueros en Manhattan días atrás.
Antes de volver a Buenos Aires Javier Milei recibirá una distinción del Paris Economic Forum en París como uno de los economistas más influyentes del mundo. El otro agasajado en esta oportunidad será el Premio Nobel de Economía 2025, Philippe Aghion.
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