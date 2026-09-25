Javier Milei prepara su viaje a Francia para la Argentina Week: llevará a 12 gobernadores y otros funcionarios

Pero la semana que viene en París ambos mandatarios se verán de frente, y quizás el argentino busque reforzar su agenda internacional o bien repetir los logros de su gestión local, cosa que hizo ante inversores y banqueros en Manhattan días atrás.

Antes de volver a Buenos Aires Javier Milei recibirá una distinción del Paris Economic Forum en París como uno de los economistas más influyentes del mundo. El otro agasajado en esta oportunidad será el Premio Nobel de Economía 2025, Philippe Aghion.