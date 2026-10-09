La Corte Suprema suspendió el artículo del DNU 70 que derogaba la Ley de Tierras: dictó una cautelar interina
El máximo tribunal de justicia resolvió sobre el planteo interpuesto por una asociación ambientalista, comunidades indígenas y una legisladora.
La Corte Suprema de Justicia dictó este viernes una medida cautelar interina que suspende provisionalmente el artículo 154 del DNU 70/2023, el cual derogaba la Ley de Tierras Rurales N° 26.737, por lo que las restricciones y límites a la compra de terrenos por parte de ciudadanos y empresas extranjeras vuelven a estar vigentes de manera temporal.
Con esta suspensión provisoria , el máximo tribunal responde a una causa iniciada por la asociación civil Árbol de Pie junto a comunidades indígenas y una legisladora, basado en el derecho a la protección ambiental.
Carlos Rosenkrantz votó en disidencia
La Corte justificó la medida debido a que la inacción de los tribunales inferiores ponía en riesgo el acceso a una decisión judicial oportuna ante un posible daño ambiental, aunque el juez Carlos Rosenkrantz votó en disidencia, argumentando que el máximo tribunal no tenía competencia para dictar la cautelar en esta instancia.
Los magistrados no se pronunciaron sobre la constitucionalidad del DNU 70/2023, por lo que la protección es provisoria mientras el expediente es remitido y analizado formalmente por los tribunales federales competentes.
NOTA EN DESARROLLO
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario