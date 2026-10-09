La Corte Suprema suspendió el artículo del DNU 70 que derogaba la Ley de Tierras: dictó una cautelar interina

La Corte Suprema de Justicia dictó este viernes una medida cautelar interina que suspende provisionalmente el artículo 154 del DNU 70/2023, el cual derogaba la Ley de Tierras Rurales N° 26.737, por lo que las restricciones y límites a la compra de terrenos por parte de ciudadanos y empresas extranjeras vuelven a estar vigentes de manera temporal.