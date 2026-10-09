Caso Loan: el hijo de Caillava negó haber manejado los vehículos donde se hallaron rastros del menor

El hombre relató que horas después se sumó a los rastrillajes. “Llegamos al anochecer. Creo haber visto la camioneta de mi mamá y de Carlos Pérez en lo de Catalina. Nosotros estacionamos sobre el callejón porque ya había muchos vehículos y gente buscando”, afirmó. A la vez, sostuvo que no vio ni a su madre ni a los demás imputados en la zona mientras participaba de las tareas de búsqueda.