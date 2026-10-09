Caso Loan: el hijo de Caillava negó haber manejado los vehículos donde se hallaron rastros del menor
Jorge Bertón declaró ante el Tribunal Oral Federal de Corrientes en una nueva jornada del juicio que se lleva a cabo por la sustracción y ocultamiento del menor en junio de 2024.
Durante una nueva audiencia del juicio por la desaparición de Loan Peña, ocurrida a mediados de 2024 en la localidad correntina de 9 de Julio, declaró este jueves en la capital provincial Jorge Luciano Bertón, hijo de María Caillava. El testigo rechazó de manera enfática haber manejado los vehículos de su madre en los que se detectaron rastros del menor.
Bertón, que se presentó ante el tribunal como agricultor, indicó que tomó conocimiento de la desaparición del chico a través de su esposa y, posteriormente, por un llamado de su madre. Según su versión, no pudo aportar mayores precisiones sobre lo sucedido tras el almuerzo en la casa de la abuela de Loan, Catalina Peña, en el paraje El Algarrobal.
El hombre relató que horas después se sumó a los rastrillajes. “Llegamos al anochecer. Creo haber visto la camioneta de mi mamá y de Carlos Pérez en lo de Catalina. Nosotros estacionamos sobre el callejón porque ya había muchos vehículos y gente buscando”, afirmó. A la vez, sostuvo que no vio ni a su madre ni a los demás imputados en la zona mientras participaba de las tareas de búsqueda.
De acuerdo con su testimonio, ese día acompañó a un grupo de personas en los operativos y los dejó sobre la ruta nacional 123, para luego regresar a su domicilio. Al día siguiente, dijo haber viajado a la localidad de Lavalle y, por la tarde, volver a El Algarrobal para reincorporarse a los rastrillajes organizados por las fuerzas de seguridad.
Rastros en los vehículos y movimientos previos
Uno de los puntos centrales de la audiencia fue la mención a los vehículos vinculados a la causa: una Ford Ranger y un Ford Ka pertenecientes al entorno de Caillava. Se trata de las unidades en las que, seis días después de la desaparición de Loan, perros adiestrados de la policía detectaron rastros del niño. Bertón insistió ante el tribunal en que nunca condujo ninguno de esos autos.
En paralelo, declaró el oficial de la Policía Federal Ciro Melián Abril, quien aportó detalles sobre los movimientos digitales y comunicaciones de Carlos Pérez, otro de los imputados. El efectivo señaló que Pérez había ingresado a páginas para adultos el mismo día en que se perdió el rastro de Loan y que, además, mantuvo un llamado con el entonces comisario Walter Maciel, a quien le pidió custodia por temor a que le “plantaran” pruebas en su contra.
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