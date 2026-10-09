Violento choque en Campana: un camión embistió a un micro y una camioneta sobre la Ruta 9

Otro choque múltiple entre camiones en la Ruta 9

La carga de uno de los camiones quedó esparcida sobre la calzada

Horas antes, se había registrado otro choque múltiple de camiones sobre la Ruta 9, esta vez a la altura del kilómetro 91, sentido a la Ciudad de Buenos Aires. El incidente obligó a desplegar tareas de seguridad vial en un sector afectado por la presencia de carga sobre la calzada.

Tras el siniestro, no se reportaron personas heridas, pero la situación tuvo impacto principalmente en el tránsito, que se vio afectado en horas de la noche del jueves y durante la madrugada de hoy.

Choque entre camiones en la Ruta 9

De acuerdo con la información proporcionada por TN, la carga de uno de los camiones involucrados quedó esparcida sobre la calzada.

En consecuencia, los de agentes de Seguridad Vial trabajaron durante horas en el lugar para ordenar el paso de los vehículos luego del choque.