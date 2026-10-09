Violento choque en Campana: un camión embistió a un micro y una camioneta sobre la Ruta 9
El chofer del vehículo de carga tuvo que ser hospitalizado. Se trata del segundo accidente sobre la Ruta 9 en menos de 24 horas.
Un camión chocó contra un micro de larga distancia y una camioneta que estaban parados en la banquina en el kilómetro 77 de la Ruta 9, a la altura de Campana. El chofer del vehículo de carga tuvo que ser hospitalizado. Se registraron importantes demoras en el tránsito.
El choque múltiple ocurrió en durante la madrugada, cuando un camión de transporte impactó por detrás a un micro de pasajeros de la empresa Crucero del Norte, que se encontraba estacionado sobre la banquina luego de sufrir un desperfecto mecánico, y una camioneta se había parado para asistirlo.
Momentos antes del incidente, el micro se había detenido a la espera de que llegara otra unidad al lugar para transportar a los pasajeros afectados y permitir que continuaran con el viaje.
Una vez que se hizo el traspaso de pasajeros, el chofer permaneció en el sitio a la espera de que llegara la ayuda mecánica. En esas circunstancias, una camioneta de apoyo de la empresa se hizo presente en el lugar, frenando detrás del micro.
Por motivos que son materia de investigación, el camión impactó de lleno contra la camioneta y contra el micro. El conductor tuvo que ser trasladado a un hospital de Campana con politraumatismos leves.
Otro choque múltiple entre camiones en la Ruta 9
Horas antes, se había registrado otro choque múltiple de camiones sobre la Ruta 9, esta vez a la altura del kilómetro 91, sentido a la Ciudad de Buenos Aires. El incidente obligó a desplegar tareas de seguridad vial en un sector afectado por la presencia de carga sobre la calzada.
Tras el siniestro, no se reportaron personas heridas, pero la situación tuvo impacto principalmente en el tránsito, que se vio afectado en horas de la noche del jueves y durante la madrugada de hoy.
De acuerdo con la información proporcionada por TN, la carga de uno de los camiones involucrados quedó esparcida sobre la calzada.
En consecuencia, los de agentes de Seguridad Vial trabajaron durante horas en el lugar para ordenar el paso de los vehículos luego del choque.
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