Ley de Tierras: la Corte Suprema convocó a un acuerdo extraordinario para este viernes
Hay “acuerdo extraordinario” en el Máximo Tribunal por el tratamiento del planteo sobre la Ley de Tierras. El planteo interpuesto por la asociación ambientalista, comunidades indígenas y legisladora contra el DNU.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación aceleró los tiempos a ritmo vertiginoso y convocó a un acuerdo extraordinario para este viernes a las 9 horas, una jugada clave que deja al máximo tribunal a las puertas de una resolución definitiva sobre la vigencia de la Ley de Tierras, un punto neurálgico del DNU 70/2023 firmado por el gobierno de Javier Milei.
La convocatoria se precipitó luego de una serie de movimientos procesales inusitados. En las últimas horas, el tribunal redujo de 72 a 24 horas el plazo para consolidar la incorporación formal de los conjueces Diego Barroetaveña y Juan Ignacio Pérez Curci. Los magistrados fueron designados mediante sorteo para destrabar la conformación del cuerpo, luego de que se constatara una fractura de criterios entre los jueces titulares Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti.
El origen del expediente y el pulso político
La causa que puso en jaque la desregulación oficial fue impulsada de manera conjunta por la Asociación Civil Árbol de Pie, las comunidades indígenas Lafkenche y Lof Fvta Anecon, y la legisladora rionegrina Magdalena Odarda.
El reclamo judicial apunta directamente contra el artículo 154 del DNU 70/2023, a través del cual el Ejecutivo nacional concretó la derogación de la Ley 26.737, la normativa que imponía topes y restricciones cuantitativas y cualitativas a la titularidad y compra de hectáreas rurales en manos de capitales extranjeros. Con los conjueces ya juramentados y el expediente en condiciones óptimas para sentenciar, la acordada extraordinaria de este viernes promete definir el futuro legal de los recursos territoriales del país.
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