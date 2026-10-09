Ley de Tierras: la Corte Suprema convocó a un acuerdo extraordinario para este viernes

El reclamo judicial apunta directamente contra el artículo 154 del DNU 70/2023, a través del cual el Ejecutivo nacional concretó la derogación de la Ley 26.737, la normativa que imponía topes y restricciones cuantitativas y cualitativas a la titularidad y compra de hectáreas rurales en manos de capitales extranjeros. Con los conjueces ya juramentados y el expediente en condiciones óptimas para sentenciar, la acordada extraordinaria de este viernes promete definir el futuro legal de los recursos territoriales del país.