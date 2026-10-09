Franco Colapinto terminó 19º la única práctica libre del GP de Singapur

Esto significa que los equipos contarán con menos tiempo para trabajar en la puesta a punto de sus autos y deberán encontrar rápidamente el funcionamiento adecuado. Para el corredor albiceleste, además, el circuito callejero representa un desafío adicional por la combinación de temperaturas elevadas, humedad, superficie irregular y muros muy próximos a la pista.

“Después de nuestra carrera en Malasia, hacemos el corto viaje hacia Singapur para afrontar uno de los fines de semana más extremos de la temporada”, explicó el argentino en la previa de la actividad.

Franco Colapinto destacó las condiciones de Singapur

El calor y la humedad son dos de los factores que más condicionan a los pilotos durante el GP de Singapur. Aunque la carrera se desarrolla durante la noche, las condiciones ambientales continúan siendo exigentes y obligan a realizar un esfuerzo físico importante dentro del monoplaza. Franco ya experimentó temperaturas similares durante Malasia y sabe que el desafío volverá a repetirse en Marina Bay.

“El calor y la humedad fueron todo un desafío en Sepang y este fin de semana no será diferente, solo que se suma el hecho de que se trata de un circuito callejero”, señaló. El trazado presenta numerosas curvas y sectores en los que los pilotos deben rozar los límites para conseguir buenos tiempos. Los muros se encuentran muy cerca y cualquier error puede tener consecuencias importantes.

El pilarense también se refirió a las características particulares del circuito y reconoció que es uno de los escenarios que más disfruta dentro del calendario. “La pista es implacable y muy divertida para manejar. La combinación de curvas técnicas, una superficie irregular y muros muy cerca, además de estar bajo las luces, hace que sea uno de mis circuitos favoritos del año”, destacó.

El objetivo de Colapinto para el fin de semana

El piloto argentino tendrá dos clasificaciones durante el fin de semana. Una estará destinada a establecer la grilla de la Sprint, mientras que la segunda determinará las posiciones para la carrera principal del domingo. “Las condiciones realmente premian el compromiso y vamos a necesitar encontrar el nivel adecuado desde el principio, ya que es nuevamente un fin de semana con carrera Sprint”, explicó el joven de 23 años.

El argentino también dejó claro que Alpine apunta a aprovechar las dos oportunidades para intentar acercarse a la zona de puntos. “Tener dos sesiones de clasificación será emocionante y trabajaremos duro para aprovechar al máximo ambas oportunidades y ponernos en una posición que nos permita sumar puntos”, aseguró.

F1: todos los horarios del GP de Singapur

Viernes 9 de octubre

Clasificación Sprint: 9:30 a 10:14.

Sábado 10 de octubre

Sprint: 6:00 a 7:00.

Domingo 11 de octubre