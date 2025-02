La delirante comparación que Lilia Lemoine hizo con el escándalo cripto: "Black Mirror"

Lilia Lemoine black mirror

Para Lemoine el escándalo "está infladísimo" y apeló luego al viejo manual de defensa de quien se encuentra acorralado: atacar para cambiar el eje de la discusión. "A la gente le digo, se sigue prendiendo fuego el sur, pero ahora al kirchnerismo no le importa; hay incendios en misiones, al kirchnerismo no le importa; sigue habiendo pobreza, al kirchnerismo no le importa. Se sigue muriendo gente en el conurbano, al kirchnerismo no le importa", exclamó Lemoine y, a pura indignación, reprochó que "les importa el Libragate y quieren vender que el presidente cometió un fraude que no cometió".

Y siguió: "no se violó la ley de ética pública desde ningún punto de vista".

Acerca del impacto del escándalo en la credibilidad de la figura presidencial y las negociaciones que mantiene el Gobierno con el Fondo Monetario Internacional (FMI) se preguntó "¿Cómo lo va a afectar, man? ¿Qué tiene que ver? ¡Nada!", lanzó.

"Porque lo que justamente le da gasolina al Gobierno de Javier Millet es cumplir con las propuestas de campaña, bajar la inflación, que no haya déficit fiscal, que se acabe con el choreo, que se elimine el gasto público innecesario. Entonces, eso es lo que ven los demás países", sentenció la diputada libertaria.