Evalúan citar a indagatoria a Manuel Adorni antes de la feria de invierno.

En paralelo, la Justicia ordenó un cruce de llamadas y geolocalizaciones entre Adorni, Grandio y Horacio Silva. El objetivo es determinar si existieron negociaciones incompatibles detrás de los millonarios contratos que la productora Imhouse firmó con la TV Pública para la emisión de ciclos estatales como "La Caja de Pandora", "Giros en Línea Recta" y "Gritalo Mundial", este último conducido por el propio Grandio.

Dudas sobre el patrimonio de Manuel Adorni

La investigación penal también avanza sobre los bienes personales del ministro. Las alarmas saltaron tras detectarse la adquisición de una propiedad en el country Indio Cuá, ubicado en Exaltación de la Cruz.

La vivienda se habría escriturado en noviembre pasado por 120.000 dólares, pero el expediente detalla erogaciones posteriores por 245.000 dólares en refacciones y amoblamiento, presuntamente realizados sin la facturación correspondiente. Para los investigadores, estos montos resultan incompatibles con los ingresos y las hipotecas declaradas por el funcionario.

Por último, el juzgado busca determinar si existió el delito de peculado mediante el desvío de recursos públicos. La hipótesis judicial intenta confirmar si efectivos de la Gendarmería Nacional Argentina fueron asignados de manera irregular para cumplir funciones de custodia y seguridad personal en el ingreso al barrio privado donde reside Adorni, un beneficio ajeno a los protocolos oficiales.