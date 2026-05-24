Evalúan citar a indagatoria a Manuel Adorni antes de la feria de invierno
En el marco de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito, la situación judicial del jefe de Gabinete podría complicarse en las próximas semanas.
El juez federal Ariel Lijo analiza convocar al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, a declaración indagatoria antes del receso invernal, en el marco de una causa penal que investiga un presunto enriquecimiento ilícito y supuestas irregularidades en sus vínculos comerciales con el productor de televisión Marcelo Grandio.
El fiscal Gerardo Pollicita y el magistrado aguardan los resultados de las últimas medidas de prueba. En el ámbito judicial se interpreta que una eventual citación a indagatoria confirmaría la existencia de elementos de sospecha contundentes sobre la comisión de delitos.
Uno de los ejes centrales del expediente radica en el financiamiento de un viaje familiar que Adorni realizó a Uruguay durante el fin de semana largo de Carnaval a bordo de un avión privado. A pesar de que el funcionario aseguró públicamente haber costeado el traslado con fondos propios, las pruebas testimoniales contradicen su versión.
En este sentido, el broker aeronáutico Agustín Issin Hansen declaró bajo juramento que el vuelo fue reservado y pagado por Marcelo Grandio a través de su productora Imhouse. A su vez, la empresa Alpha Centauri facturó el tramo de ida directamente a la productora, mientras que el regreso se facturó a nombre del propio Grandio por un valor de 3000 dólares.
En paralelo, la Justicia ordenó un cruce de llamadas y geolocalizaciones entre Adorni, Grandio y Horacio Silva. El objetivo es determinar si existieron negociaciones incompatibles detrás de los millonarios contratos que la productora Imhouse firmó con la TV Pública para la emisión de ciclos estatales como "La Caja de Pandora", "Giros en Línea Recta" y "Gritalo Mundial", este último conducido por el propio Grandio.
Dudas sobre el patrimonio de Manuel Adorni
La investigación penal también avanza sobre los bienes personales del ministro. Las alarmas saltaron tras detectarse la adquisición de una propiedad en el country Indio Cuá, ubicado en Exaltación de la Cruz.
La vivienda se habría escriturado en noviembre pasado por 120.000 dólares, pero el expediente detalla erogaciones posteriores por 245.000 dólares en refacciones y amoblamiento, presuntamente realizados sin la facturación correspondiente. Para los investigadores, estos montos resultan incompatibles con los ingresos y las hipotecas declaradas por el funcionario.
Por último, el juzgado busca determinar si existió el delito de peculado mediante el desvío de recursos públicos. La hipótesis judicial intenta confirmar si efectivos de la Gendarmería Nacional Argentina fueron asignados de manera irregular para cumplir funciones de custodia y seguridad personal en el ingreso al barrio privado donde reside Adorni, un beneficio ajeno a los protocolos oficiales.
Temas
Te puede interesar
Dejá tu comentario