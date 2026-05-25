Javier Milei y su equipo participaron de la celebración por el 25 de mayo en el Cabildo de Buenos Aires

El momento central de la jornada patria estuvo marcado por las estrofas del Himno Nacional Argentino, ejecutado por la tradicional banda militar “Tambor de Tacuarí” de los Patricios, en tanto que el primer mandatario también participó del Tedeum en la Catedral Metropolitana de Buenos Aires y saludó desde el balcón de Casa Rosada.

Allí se mostró unido a su Gabinete y a Santiago Caputo, pese a las versiones que circulaban sobre un presunto quiebre en su relación. Además, como ya se mencionó, también estaba Adorni, quien se encuentra siendo cuestionado por presunto enriquecimiento ilícito.

milei karina santiago caputo

El llamativo video que compartió Javier Milei por el 25 de Mayo

Javier Milei publicó un llamativo video realizado con inteligencia artificial para conmemorar el 25 de Mayo, en el que aparece Manuel Belgrano, él y su hermana Karina como muñecos de Lego. La pieza comienza en la Sala Capitular del Cabildo de Buenos Aires, el 25 de mayo de 1810, donde el prócer escribe una pregunta: "¿Cómo se verá la Argentina en el futuro?". A partir de allí, la animación lo traslada al presente.

En la secuencia, Belgrano aparece en una Plaza de Mayo colmada de personas con banderas argentinas, mientras el actual mandatario asoma al balcón de la Casa Rosada junto a su hermana Karina. Al reconocerlo, lo invita a ingresar y lo muestra ante la multitud, que lo recibe con aplausos.

La pieza cierra con la frase "Siguiendo el camino de los próceres", en otro de los ya habituales mensajes grandilocuentes del Presidente.

lego milei