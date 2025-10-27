Virginia Gallardo logró su banca como diputada: cómo les fue al Turco García y Fernando Burlando

También se postuló el abogado Fernando Burlando, quien lideró la lista de Propuesta Federal para el Cambio en la provincia de Buenos Aires. Aunque no logró entrar al Congreso, su desempeño fue mejor de lo esperado: con el 2,79% de los votos, su espacio quedó en cuarto lugar y superó a Provincias Unidas, la lista encabezada por Florencio Randazzo.

El resultado fue considerado un avance simbólico para Burlando, quien en los últimos años se consolidó como una figura pública más allá del ámbito judicial. Estas elecciones volvieron a demostrar el interés del público por las figuras mediáticas que deciden dar el salto a la política, una tendencia que, lejos de desacelerar, parece consolidarse en cada nuevo turno electoral argentino.