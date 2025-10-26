Virginia Gallardo dio la sorpresa en Corrientes y logró una banca en Diputados por La Libertad Avanza

La jornada transcurrió en un clima de calma y sin incidentes. El secretario electoral del Juzgado Federal de Corrientes, Juan José Ferreyra, informó que la participación alcanzó el 59,75% del padrón, tras una afluencia inicial baja del 47% registrada a las 17. “La gente nos decía que fue una jornada muy tranquila, muy normal, y eso es lo mejor que puede pasar en una elección”, destacó el funcionario en diálogo con radio Continental Corrientes.