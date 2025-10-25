El esotérico posteo de Virginia Gallardo al límite de violar la veda: "La luz no discute con la oscuridad"

Ante esto, Feinmann le replica: "¿Pero sabe cuántos habitantes tiene la Argentina?"; a lo que ella respondió nerviosa: "Sí, 50 millones"; a lo que el periodista corrigió: "No son 50, son 47.300".

feinmann gallardo

virginia gallardo

Ante esto, la candidata libertaria decidió relativizar la corrección, restándole importancia al número: “Bueno, 47 más, menos”.

Fue días atrás cuando, de cara a las próximas elecciones legislativas, la candidata a diputada habló de cómo se siente con esta postulación e hizo referencia a su falta de experiencia.

No solo se refirió a su candidatura sino que también protagonizó un insólito momento, donde aseguró que en la Argentina hay más pobres que población, lo que hizo que las redes sociales estallen.

"Hay 35 millones de pobres y antes había 56", dijo entre lágrimas en declaraciones radiales. Y siguió: "Esa es la política que yo hago. No me vengan a correr con la geografía".

A la exvedette no le dan las cuentas. Es que de acuerdo a los resultados del Censo 2022, presentados el 31 de enero de 2023, en la Argentina somos 46.044.703 habitantes.

El sincericidio de Virginia Gallardo antes de las elecciones

En esa misma entrevista, la mediática habló sobre sus sensaciones de cara a las votaciones del próximo 26 de octubre. “Soy esto, estoy dando lo mejor que puedo. Seguramente no soy la mejor política que tengan, pero es rodearse de los mejores”, dijo en declaraciones radiales.

“Seguramente me vengan a buscar y no me importa. Hay que hacer las cosas bien”, siguió diciendo sobre sus limitaciones, pero confiando en sus capacidades.

“Nunca dejé de venir a Corrientes. Gracias a Dios hay otra vida más sana en esto de compartir la naturaleza y la familia”, indicó.