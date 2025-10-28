Martita Fort lanzó una picante indirecta en medio de la polémica con Virginia Gallardo

El conflicto se suma a otros episodios en los que Gallardo ha utilizado imágenes de Fort. Según Carrozza, Virginia nunca había compartido fotos del empresario en fechas significativas, como su cumpleaños o aniversario de fallecimiento, lo que reforzó la sensación de que su última publicación buscaba, sobre todo, recordarle al público su vínculo con la figura mediática.

“Para todo el mundo Ricardo es el Comandante Fort, entonces me parece que a ella lo que le sirvió fue utilizar su imagen para recordar que estuvo en su vida y fue una de las personas importantes de él”, explicó el abogado. El posteo de Martita, aunque breve, dejó en claro la posición de los hijos del empresario y volvió a poner sobre la mesa el respeto hacia la memoria de Fort.

Si bien la joven no realizó declaraciones directas hacia Gallardo, su uso de la icónica frase del Comandante logró transmitir un mensaje contundente: la familia mantiene el control sobre la representación pública de Ricardo y cualquier utilización de su imagen debe ser consensuada.