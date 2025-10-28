Martita Fort lanzó una picante indirecta en medio de la polémica con Virginia Gallardo
La hija del Comandante reaccionó tras la publicación de la flamante diputada, recordando una frase icónica de su padre y generando comentarios entre los seguidores.
La disputa entre los hijos de Ricardo Fort y Virginia Gallardo volvió a encenderse en las redes sociales esta semana. Todo comenzó cuando la flamante diputada por La Libertad Avanza (LLA) compartió una imagen en la que aparecía abrazada al empresario chocolatero, generando el descontento de Martita y Felipe Fort, quienes no consintieron el uso de la imagen de su padre en el marco de la campaña política.
La situación, que trascendió rápidamente en medios y plataformas digitales, generó un debate sobre los límites del recuerdo de figuras públicas y el respeto hacia sus familiares. El abogado de la familia Fort, César Carrozza, explicó en Intrusos que la publicación de Gallardo había sido vista como una utilización indebida de la imagen de Ricardo.
“Usó la imagen durante una campaña política y los hijos no consintieron”, señaló el letrado, aclarando que la intención de la familia no es recurrir a medidas legales ni exigir un pago por el uso de la imagen, pero sí dejar en claro su postura sobre la situación.
El curioso posteo de Martita Fort luego de la polémica con Virginia Gallardo
En respuesta, Martita Fort decidió hacer un guiño a sus seguidores a través de una historia en Instagram, recordando una frase emblemática de su padre: “Yo no puedo creer lo que veo...”. Este posteo fue interpretado por muchos como una clara indirecta hacia Gallardo, en un contexto donde la diputada había mostrado públicamente su cercanía con el Comandante.
La frase elegida por Martita generó rápidamente reacciones y comentarios entre los fans, quienes entendieron el mensaje detrás del recuerdo y la defensa de la memoria familiar.
El conflicto se suma a otros episodios en los que Gallardo ha utilizado imágenes de Fort. Según Carrozza, Virginia nunca había compartido fotos del empresario en fechas significativas, como su cumpleaños o aniversario de fallecimiento, lo que reforzó la sensación de que su última publicación buscaba, sobre todo, recordarle al público su vínculo con la figura mediática.
“Para todo el mundo Ricardo es el Comandante Fort, entonces me parece que a ella lo que le sirvió fue utilizar su imagen para recordar que estuvo en su vida y fue una de las personas importantes de él”, explicó el abogado. El posteo de Martita, aunque breve, dejó en claro la posición de los hijos del empresario y volvió a poner sobre la mesa el respeto hacia la memoria de Fort.
Si bien la joven no realizó declaraciones directas hacia Gallardo, su uso de la icónica frase del Comandante logró transmitir un mensaje contundente: la familia mantiene el control sobre la representación pública de Ricardo y cualquier utilización de su imagen debe ser consensuada.
