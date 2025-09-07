La foto de la unidad: el abrazo de Sergio Massa y Axel Kicillof tras conocerse los resultados
Fuerza Patria arrasó en las elecciones bonaerenses, por lo que el gobernador y el excandidato a presidente difundieron una foto de los festejos.
En el marco del calendario electoral de este año, este domingo 7 de septiembre se llevaron a cabo las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires, para elegir unos 1.500 cargos provinciales y municipales, y que resultó en una paliza del peronismo a La Libertad Avanza (LLA), lo que derivó en festejos y en una foto de unidad protagonizada por Sergio Massa y Axel Kicillof.
La foto se conoció inmediatamente después de revelarse los resultados, que con el 82% de las mesas escrutadas, le dan una victoria contundente de Fuerza Patria, con 13 puntos de diferencia contra el frente libertario que lo tuvo al presidente Javier Milei encabezando la campaña.
NOTA EN DESARROLLO
