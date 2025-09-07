La foto de la unidad: el abrazo de Sergio Massa y Axel Kicillof tras conocerse los resultados

En el marco del calendario electoral de este año, este domingo 7 de septiembre se llevaron a cabo las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires, para elegir unos 1.500 cargos provinciales y municipales, y que resultó en una paliza del peronismo a La Libertad Avanza (LLA), lo que derivó en festejos y en una foto de unidad protagonizada por Sergio Massa y Axel Kicillof.