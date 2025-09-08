Cómo quedó conformada la Legislatura bonaerense tras las elecciones en provincia de Buenos Aires
La votación local renovó 46 diputados y 23 senadores provinciales. Uno por uno, quiénes integrarán la Legislatura en Buenos Aires.
Las elecciones legislativas provinciales se llevaron a cabo el domingo en Buenos Aires donde Fuerza Patria logró el 47,28 % de los votos, seguidos por Alianza La Libertad Avanza con el 33, 71% y por detrás Somos Buenos Aires con el 5,25% (al 98,96% de las mesas escrutadas).
Los bonaerenses renovaron con su voto las bancas de 46 diputados provinciales y 23 senadores provinciales.
A partir de los resultados obtenidos, Fuerza Patria tendrá 21 diputados nuevos mientras que La Libertad Avanza sumó 18.
Otras agrupaciones, como Espacio Abierto para el desarrollo y la integridad social, el Frente de Izquierda y Somos Buenos Aires renovaron dos cada uno.
Contando los diputados que no fueron renovados, Fuerza Patria tendrá un total de 38, La Liberad Avanza 26, Juntos por el Cambio 15, Espacio Abierto tres, Somos Buenos Aires dos y el Frente de Izquierda dos.
En el Senado bonaerense, Fuerza Patria tendrá 13 diputados nuevos, La Libertad Avanza sumó ocho y Somos Buenos Aires dos.
Teniendo en cuenta los senadores que no fueron renovados, Fuerza Patria tendrá un total de 24 diputados, La Liberad Avanza 13, Juntos por el Cambio 7 y Somos Buenos Aires dos.
Quiénes entran al Senado
Primera Sección:
- De Fuerza Patria: Gabriel Katopodis, Malena Galmarini, Mario Ishii, Mónica Machha y Fernando Coronel
- De La Libertad Avanza: Diego Valenzuela, María Luz Bambaci y Luciano Olivera.
Cuarta Sección:
- De Fuerza Patria: Diego Videla, Valeria Arata y Germán Lago
- De La Libertad Avanza: Gonzalo Cabezas y Analía Balaudo
- De Somos Buenos Aires: Pablo Petrecca y Natalia Quintana.
Quinta Sección:
- De Fuerza Patria: Fernanda Reverta y Jorge Paredi
- De La Libertad Avanza:Guillermo Montenegro, Cecilia Martínez y Matías de Urraza
Séptima Sección:
- De Fuerza Patria: María Inés Laurini, Marcos Pisano y Evelyn Díaz.
Quiénes entran a Diputados
Segunda sección
- De Fuerza Patria: Diego Nanni, Evelyn Flores Yanz, Carlos Puglelli, y Cintia Romero.
- De La Libertad Avanza: Natalia Blanco, Pablo Morillo, Analía Corvino y Alejandro Ravinovich.
- De Hechos: Manuel Passaglia; Paula Bustos e Ignacio Mateucci.
Tercera Sección:
- De Fuerza Patria: Verónica Magario, Facundo Tignanelli, Mayra Mendoza, Mariano Cascallares, Ayelén Rasqueti, Luis Vivona, María Eva Limone, José Galván, Romina Barreiro y Roberto Vázquez.
- De La Libertad Avanza: Maximiliano Bondarenko, María Sotolano, Luis Ontiveros, Florencia Retamoso, Nahuel Sotelo y Leticia Natalia Bontempo.
- Del FIT: Nicolás del Caño y Mónica Schlotthauer.
Sexta Sección
- De Fuerza Patria: Alejandro Dichiara, Maite Alvado, Esteban Acerbo y Sofía Vanelli.
- De La Libertad Avanza: Oscar Liberman, Carla Panelli, Héctor Gay, Mariela Vitale y Gustavo Coria.
- De Somos Buenos Aires: Andrés De Leo y a Priscila Minnaard.
Octava Sección
- De Fuerza Patria: Ariel Archanco, Lucía Aiañez y Juan Malpelli.
- De La Libertad Avanza: Francisco Adorni, Julieta Quintero Chasman y Juan Osaba.
