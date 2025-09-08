Cómo quedó conformada la Legislatura bonaerense tras las elecciones en provincia de Buenos Aires

bancas diputados buenos aires

En el Senado bonaerense, Fuerza Patria tendrá 13 diputados nuevos, La Libertad Avanza sumó ocho y Somos Buenos Aires dos.

Teniendo en cuenta los senadores que no fueron renovados, Fuerza Patria tendrá un total de 24 diputados, La Liberad Avanza 13, Juntos por el Cambio 7 y Somos Buenos Aires dos.

senado buenos aires

Quiénes entran al Senado

Primera Sección:

De Fuerza Patria: Gabriel Katopodis, Malena Galmarini, Mario Ishii, Mónica Machha y Fernando Coronel

De La Libertad Avanza: Diego Valenzuela, María Luz Bambaci y Luciano Olivera.

Cuarta Sección:

De Fuerza Patria: Diego Videla, Valeria Arata y Germán Lago

De La Libertad Avanza: Gonzalo Cabezas y Analía Balaudo

De Somos Buenos Aires: Pablo Petrecca y Natalia Quintana.

Quinta Sección:

De Fuerza Patria: Fernanda Reverta y Jorge Paredi

De La Libertad Avanza:Guillermo Montenegro, Cecilia Martínez y Matías de Urraza

Séptima Sección:

De Fuerza Patria: María Inés Laurini, Marcos Pisano y Evelyn Díaz.

Quiénes entran a Diputados

Segunda sección

De Fuerza Patria: Diego Nanni, Evelyn Flores Yanz, Carlos Puglelli, y Cintia Romero.

De La Libertad Avanza: Natalia Blanco, Pablo Morillo, Analía Corvino y Alejandro Ravinovich.

De Hechos: Manuel Passaglia; Paula Bustos e Ignacio Mateucci.

Tercera Sección:

De Fuerza Patria: Verónica Magario, Facundo Tignanelli, Mayra Mendoza, Mariano Cascallares, Ayelén Rasqueti, Luis Vivona, María Eva Limone, José Galván, Romina Barreiro y Roberto Vázquez.

De La Libertad Avanza: Maximiliano Bondarenko, María Sotolano, Luis Ontiveros, Florencia Retamoso, Nahuel Sotelo y Leticia Natalia Bontempo.

Del FIT: Nicolás del Caño y Mónica Schlotthauer.

Sexta Sección

De Fuerza Patria: Alejandro Dichiara, Maite Alvado, Esteban Acerbo y Sofía Vanelli.

De La Libertad Avanza: Oscar Liberman, Carla Panelli, Héctor Gay, Mariela Vitale y Gustavo Coria.

De Somos Buenos Aires: Andrés De Leo y a Priscila Minnaard.

Octava Sección

De Fuerza Patria: Ariel Archanco, Lucía Aiañez y Juan Malpelli.

De La Libertad Avanza: Francisco Adorni, Julieta Quintero Chasman y Juan Osaba.