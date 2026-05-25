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La Iglesia criticó al Gobierno en el Tedemum: pidió proteger a jubilados, discapacitados y trabajadores

La Iglesia criticó al Gobierno en el Tedemum: pidió proteger a jubilados

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Política
Javier Milei
Tedeum

El presidente Javier Milei participa de la tradicional ceremonia del 25 de Mayo con su Gabinete completo. Buscan foto de unidad ante la tensión en el Gobierno.

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El presidente Javier Milei encabeza este lunes la comitiva oficial en la Catedral Metropolitana de Buenos Aires con motivo del feriado patrio. En un clima de abierta tensión en su círculo íntimo, el mandatario busca escenificar cohesión interna ante la mirada de toda la dirigencia política.

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El minuto a minuto del Tedeum presidencial en la Catedral

  • Gabinete completo y ausencias: El mandatario asiste acompañado por todos sus ministros, el asesor Santiago Caputo y el titular de Diputados, Martín Menem, pero se confirmó que la vicepresidenta Victoria Villarruel no fue invitada por el Poder Ejecutivo.

  • La homilía de la Iglesia: La oración religiosa está a cargo del arzobispo de Buenos Aires, monseñor Jorge Ignacio García Cuerva, en medio de las advertencias del Episcopado sobre el deterioro económico de la clase media.

  • La interna bajo la lupa: Las miradas de la jornada están puestas en el comportamiento de los distintos sectores libertarios, luego de los cruces públicos en redes sociales y streaming que salpicaron la conducción de Menem.

  • El cronograma oficial: Los funcionarios se convocaron en Casa Rosada para caminar hacia la Catedral; luego irán al Cabildo a entonar el Himno Nacional junto a la Fanfarria Militar "Alto Perú".

  • Agenda post ceremonia: Al regresar al Palacio de Gobierno, el jefe de Estado encabezará una reunión clave de equipo para intentar calmar las aguas y debatir la interna de cara a la mesa política del martes.

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Quiénes acompañaron a Javier Milei en el Tedeum del 25 de Mayo

El Presidente asistió al Tedeum en la Catedral Metropolitana junto a una numerosa comitiva oficial. Mirá la lista completa de los funcionarios presentes.

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El presidente Javier Milei participó de la tradicional celebración del Tedeum por el nuevo aniversario de la Revolución de Mayo. La ceremonia religiosa se realizó en la Catedral Metropolitana y contó con la presencia de importantes figuras del Gabinete nacional y de la Ciudad.

Todos los funcionarios presentes en el Tedeum

  • Presidencia y Ciudad: La ceremonia oficial, encabezada por el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, contó con la participación central del presidente Javier Milei, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri.

  • El Gabinete nacional: Dieron el presente el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; el canciller, Pablo Quirno; y los ministros Diego Santilli (Interior), Alejandra Monteoliva (Seguridad), Juan Bautista Mahiques (Justicia), Carlos Alberto Presti (Defensa), Mario Lugones (Salud) y Federico Sturzenegger (Desregulación y Transformación del Estado).

  • Poder Legislativo: La comitiva se completó con la asistencia del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala; y la senadora nacional Patricia Bullrich.

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Fuerte mensaje en el Tedeum: "Nadie es descartable ni desechable"

El arzobispo Jorge García Cuerva brindó su homilía en el Tedeum patrio. Pidió por los abuelos y advirtió sobre la situación de los trabajadores informales.

Durante la celebración oficial del Tedeum por el 25 de Mayo, el arzobispo porteño emitió un contundente mensaje frente a toda la dirigencia política. En su esperado discurso, monseñor Jorge García Cuerva reclamó mayor empatía y sensibilidad social para contener a los sectores más vulnerables de la sociedad argentina.

Garcia Cuerva y un mensaje claro y directo para Milei

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García Cuerva y su reclamo en el Tedeum

  • Llamado a la inclusión: En el inicio de su reflexión, el arzobispo remarcó con firmeza que en el país "nadie es descartable, nadie es desechable".

  • Foco en los más golpeados: Aseguró que "todos somos importantes" y pidió poner atención, comenzando por "los abuelos, los niños, los enfermos y las personas con discapacidad".

  • Deudas urgentes: Además, el monseñor visibilizó la dura realidad social al incluir en su mensaje a "los adolescentes y jóvenes atravesados por la droga, y los trabajadores informales y precarizados".

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Javier Milei en vivo en el Tedeum

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