La Iglesia criticó al Gobierno en el Tedemum: pidió proteger a jubilados, discapacitados y trabajadores

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Quiénes acompañaron a Javier Milei en el Tedeum del 25 de Mayo

El Presidente asistió al Tedeum en la Catedral Metropolitana junto a una numerosa comitiva oficial. Mirá la lista completa de los funcionarios presentes.

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El presidente Javier Milei participó de la tradicional celebración del Tedeum por el nuevo aniversario de la Revolución de Mayo. La ceremonia religiosa se realizó en la Catedral Metropolitana y contó con la presencia de importantes figuras del Gabinete nacional y de la Ciudad.

Todos los funcionarios presentes en el Tedeum