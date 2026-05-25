La Iglesia criticó al Gobierno en el Tedemum: pidió proteger a jubilados, discapacitados y trabajadores

Quiénes acompañaron a Javier Milei en el Tedeum del 25 de Mayo
El Presidente asistió al Tedeum en la Catedral Metropolitana junto a una numerosa comitiva oficial. Mirá la lista completa de los funcionarios presentes.
El presidente Javier Milei participó de la tradicional celebración del Tedeum por el nuevo aniversario de la Revolución de Mayo. La ceremonia religiosa se realizó en la Catedral Metropolitana y contó con la presencia de importantes figuras del Gabinete nacional y de la Ciudad.
Todos los funcionarios presentes en el Tedeum
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Presidencia y Ciudad: La ceremonia oficial, encabezada por el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, contó con la participación central del presidente Javier Milei, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri.
El Gabinete nacional: Dieron el presente el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; el canciller, Pablo Quirno; y los ministros Diego Santilli (Interior), Alejandra Monteoliva (Seguridad), Juan Bautista Mahiques (Justicia), Carlos Alberto Presti (Defensa), Mario Lugones (Salud) y Federico Sturzenegger (Desregulación y Transformación del Estado).
Poder Legislativo: La comitiva se completó con la asistencia del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala; y la senadora nacional Patricia Bullrich.
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