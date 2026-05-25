Encuestas de las elecciones 2027: la economía golpea a Javier Milei

Por su parte, un informe elaborado por Giacobbe y Asociados refleja el cansancio social frente al ajuste:

El 41,9% de los consultados asegura que ya no puede resistir más la actual situación económica del país.

Al pedirles definir al "liberalismo" en una sola palabra, la más elegida por la gente fue "pobreza".

Finalmente, un relevamiento de Management & Fit arroja que la desaprobación del Gobierno alcanzó el 54,3%, representando el nivel más alto registrado desde el inicio de la actual gestión. En paralelo, la imagen positiva del presidente Javier Milei cayó hasta perforar el piso del 29,8%.