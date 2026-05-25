Encuestas de las elecciones 2027: la economía golpea a Javier Milei
El desgaste económico y la pérdida de poder adquisitivo amenazan al Gobierno. Qué marcan las encuestas y elecciones 2027 sobre la imagen de Javier Milei.
El impacto de la economía sobre la vida cotidiana empieza a esmerilar fuertemente la imagen de la gestión de Javier Milei. De cara a las futuras encuestas y elecciones 2027, diferentes estudios coinciden en que el desgaste económico castigará directamente al actual oficialismo.
El rol de la economía en las encuestas y elecciones 2027
El Monitor de Opinión Pública de Zentrix Consultora revela que la economía comienza a transformarse directamente en un factor electoral central. Los principales indicadores de este estudio marcan lo siguiente:
-
El 63% de los encuestados considera que el Gobierno debería cambiar el rumbo económico actual.
Más de seis de cada diez anticipan que definirán su voto presidencial en función de variables económicas.
El 85,1% sostiene que su salario pierde frente a la inflación y el 64,4% asegura que sus ingresos alcanzan solamente hasta el día 20 de cada mes.
IMPORTANTE: Ni lluvia ni ola polar: hasta cuándo la niebla espesa complicará las calles de Buenos Aires
La fuerte caída de imagen de Javier Milei
La encuesta de Proyección Consultores detalla que el Índice de Confianza Pública cayó de 2,08 puntos en febrero a 1,88 en el mes de mayo. A su vez, la evaluación positiva del Gobierno nacional descendió notablemente del 58,5% al 34%.
Por su parte, un informe elaborado por Giacobbe y Asociados refleja el cansancio social frente al ajuste:
-
El 41,9% de los consultados asegura que ya no puede resistir más la actual situación económica del país.
Al pedirles definir al "liberalismo" en una sola palabra, la más elegida por la gente fue "pobreza".
Finalmente, un relevamiento de Management & Fit arroja que la desaprobación del Gobierno alcanzó el 54,3%, representando el nivel más alto registrado desde el inicio de la actual gestión. En paralelo, la imagen positiva del presidente Javier Milei cayó hasta perforar el piso del 29,8%.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario