Javier Milei compartió un video con Manuel Belgrano en versión Lego por el 25 de Mayo

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La Iglesia criticó al Gobierno: pidió proteger a jubilados, a personas con discapacidad y trabajadores

El presidente Javier Milei participó de la tradicional celebración del Tedeum por el nuevo aniversario de la Revolución de Mayo. La ceremonia religiosa se realizó en la Catedral Metropolitana y contó con la presencia de importantes figuras del Gabinete nacional y de la Ciudad.

En este contexto, el arzobispo Jorge García Cuerva brindó su homilía en el Tedeum patrio. Pidió por los abuelos y advirtió sobre la situación de los trabajadores informales.

También emitió un contundente mensaje frente a toda la dirigencia política, y reclamó mayor empatía y sensibilidad social para contener a los sectores más vulnerables de la sociedad argentina.

Entre los puntos más importantes de su alocución, García Cuerva remarcó con firmeza que en el país "nadie es descartable, nadie es desechable". Aseguró que "todos somos importantes" y pidió poner atención, comenzando por "los abuelos, los niños, los enfermos y las personas con discapacidad".

Además, visibilizó la dura realidad social al incluir en su mensaje a "los adolescentes y jóvenes atravesados por la droga, y los trabajadores informales y precarizados".