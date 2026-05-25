Javier Milei compartió un video con Manuel Belgrano en versión Lego por el 25 de Mayo
El presidente difundió en sus redes sociales una animación donde el prócer viaja al presente y aparece en Casa Rosada.
Javier Milei publicó un llamativo video realizado con inteligencia artificial para conmemorar el 25 de Mayo, en el que aparece Manuel Belgrano, él y su hermana Karina como muñecos de Lego.
La pieza comienza en la Sala Capitular del Cabildo de Buenos Aires, el 25 de mayo de 1810, donde el prócer escribe una pregunta: "¿Cómo se verá la Argentina en el futuro?". A partir de allí, la animación lo traslada al presente.
En la secuencia, Belgrano aparece en una Plaza de Mayo colmada de personas con banderas argentinas, mientras el actual mandatario asoma al balcón de la Casa Rosada junto a su hermana Karina. Al reconocerlo, lo invita a ingresar y lo muestra ante la multitud, que lo recibe con aplausos.
La pieza cierra con la frase "Siguiendo el camino de los próceres".
La Iglesia criticó al Gobierno: pidió proteger a jubilados, a personas con discapacidad y trabajadores
El presidente Javier Milei participó de la tradicional celebración del Tedeum por el nuevo aniversario de la Revolución de Mayo. La ceremonia religiosa se realizó en la Catedral Metropolitana y contó con la presencia de importantes figuras del Gabinete nacional y de la Ciudad.
En este contexto, el arzobispo Jorge García Cuerva brindó su homilía en el Tedeum patrio. Pidió por los abuelos y advirtió sobre la situación de los trabajadores informales.
También emitió un contundente mensaje frente a toda la dirigencia política, y reclamó mayor empatía y sensibilidad social para contener a los sectores más vulnerables de la sociedad argentina.
Entre los puntos más importantes de su alocución, García Cuerva remarcó con firmeza que en el país "nadie es descartable, nadie es desechable". Aseguró que "todos somos importantes" y pidió poner atención, comenzando por "los abuelos, los niños, los enfermos y las personas con discapacidad".
Además, visibilizó la dura realidad social al incluir en su mensaje a "los adolescentes y jóvenes atravesados por la droga, y los trabajadores informales y precarizados".
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