La Justicia está cerca de abrir el celular de uno de los imputados por el pago de coimas a la ANDIS

"Lule me quiso meter una mina en una dirección nacional, lo frizé. Me quiso meter el de Recursos Humanos, lo frizé. Pero me metió el más importante de todos. Para chorear", protestó Spagnuolo en el audio difundido.

Intentarán abrir el celular de Garbellini

Apenas fue involucrado en la causa por el supuesto pago de coimas, sobreprecios o "retornos" para la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, o para el mismísimo presidente Javier Milei, Garbellini fue citado por el fiscal Franco Picardi y entregó su celular a la justicia.

Mientras los especialistas tuvieron que darse por vencido con los celulares de otros imputados, como Jonathan Kovalivker, porque no existe en el país la tecnología para "abrirlo", el personal de la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal tendrá ahora la posibilidad de probar suerte con el dispositivo de Garbellini.

La Dirección en cuestión depende del Ministerio Público Fiscal, que busca determinar cómo fue la actuación de Garbellini en áreas como el programa Incluir Salud, que hace las veces de obra social para beneficiarios de pensiones que no cuentan con una cobertura médica.