La Justicia está cerca de abrir el celular de uno de los imputados por el pago de coimas a la ANDIS
Puede que algunos teléfonos estén mejor resguardados que otros, pero los especialistas podrían acceder al menos a uno de los secuestrados en la causa.
La Justicia Federal determinó este miércoles que se procederá a la apertura del celular que pertenece a Daniel Garbellini, otrora encargado de la compra de medicamentos en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y actual imputado en la causa por el supuesto pago de coimas en ese organismo en favor de Karina Milei y otros funcionarios del Gobierno.
"Me pusieron a un tipo que maneja toda la caja mía", se escuchó decir a Diego Spagnuolo, ahora extitular de la ANDIS, al explicar el rol de Daniel Garbellini en el esquema que investiga el juez Sebastián Casanello.
Quién es Daniel Garbellini
Garbellini tiene título de abogado pero lleva 20 años en la función pública, ya sea a nivel municipal o nacional, siempre en áreas con competencia en la firma de contratos y negociaciones con laboratorios para la compra de medicamentos, como apuntó en agosto el diario La Nación.
De hecho, Garbellini entró al Estado de la mano del PRO durante el mandato de Mauricio Macri, pero se volvió hombre de La Libertad Avanza -como ocurrió con muchos "amarillos"- y en junio de 2024 fue nombrado director de Acceso a los Servicios de Salud de la ANDIS.
En los audios que la justicia y el Gobierno intentan mantener bajo secreto de sumario Garbellini figura como designado por el subsecretario de Gestión Institucional de la Secretaría General de la Presidencia, Eduardo "Lule" Menem, informó C5N.
"Lule me quiso meter una mina en una dirección nacional, lo frizé. Me quiso meter el de Recursos Humanos, lo frizé. Pero me metió el más importante de todos. Para chorear", protestó Spagnuolo en el audio difundido.
Intentarán abrir el celular de Garbellini
Apenas fue involucrado en la causa por el supuesto pago de coimas, sobreprecios o "retornos" para la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, o para el mismísimo presidente Javier Milei, Garbellini fue citado por el fiscal Franco Picardi y entregó su celular a la justicia.
Mientras los especialistas tuvieron que darse por vencido con los celulares de otros imputados, como Jonathan Kovalivker, porque no existe en el país la tecnología para "abrirlo", el personal de la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal tendrá ahora la posibilidad de probar suerte con el dispositivo de Garbellini.
La Dirección en cuestión depende del Ministerio Público Fiscal, que busca determinar cómo fue la actuación de Garbellini en áreas como el programa Incluir Salud, que hace las veces de obra social para beneficiarios de pensiones que no cuentan con una cobertura médica.
