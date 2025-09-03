Así apedrearon el auto de Javier Milei a la salida del acto en Moreno

Lo cierto es que el video compartido por el periodista Lautaro Maislin de C5N refleja, de alguna manera, lo que se había confirmado con anterioridad: La Libertad Avanza ofrecía $20.000 a cada "seguidor" para que asistiera, por lo que se presume que la gente se retiró habiendo cumplido su horario.

Como el acto se retrasó debido a la tardía llegada del líder libertario, hay quienes habrían optado por cumplir a rajatablas lo establecido: ¿era hasta las 20? Si bien no hay confirmación de esto, el clip no tardó en viralizarse en redes sociales, exponiendo así el obrar libertario.