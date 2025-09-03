Así apedrearon el auto de Javier Milei a la salida del acto en Moreno
La visita del mandatario a la localidad bonaerense, en el marco del cierre de campaña, contó con varios incidentes.
En medio de un clima de suma tensión por el escándalo de audios filtrados y presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), el presidente Javier Milei encabezó este miércoles un acto de cierre de campaña en la localidad bonaerense de Moreno, que finalizó con una apedreada a su comitiva.
Según se observó en imágenes de TN, cuando el Presidente se retiraba del club Villa Ángela, un grupo de presuntos manifestantes le arrojaron piedras al auto presidencial y a los policías.
En la previa se había denunciado la presencia de varios encapuchados que habían llegado junto a los militantes libertarios, más allá de la concentración de muchos manifestantes que se acercaron para repudiar al mandatario.
Libertarios se fueron del acto de Javier Milei en medio del discurso
De manera llamativa, un gran número de personas comenzó a retirarse mientras Javier Milei aún hablaba en el predio del Club Atlético Villa Ángela de la localidad bonaerense de Moreno. El acto tuvo lugar en el marco del cierre de campaña de cara a las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires, que se celebrarán el próximo domingo 7 de septiembre.
Lo cierto es que el video compartido por el periodista Lautaro Maislin de C5N refleja, de alguna manera, lo que se había confirmado con anterioridad: La Libertad Avanza ofrecía $20.000 a cada "seguidor" para que asistiera, por lo que se presume que la gente se retiró habiendo cumplido su horario.
Como el acto se retrasó debido a la tardía llegada del líder libertario, hay quienes habrían optado por cumplir a rajatablas lo establecido: ¿era hasta las 20? Si bien no hay confirmación de esto, el clip no tardó en viralizarse en redes sociales, exponiendo así el obrar libertario.
