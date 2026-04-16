La Justicia investiga las refacciones hechas al departamento que Manuel Adorni tiene en Caballito
El fiscal de la causa incorporó al expediente imágenes del “antes y después” de la propiedad del jefe de Gabinete.
La Justicia investiga las refacciones que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, le habría realizado a su departamento ubicado en Caballito.
El fiscal federal Gerardo Pollicita incorporó recientemente fotos del "antes y después" de la propiedad para determinar si las obras realizadas justifican la operación comercial.
Según las imágenes incorporadas al expediente, las obras transformaron completamente el aspecto del inmueble y abarcaron los siguientes puntos:
- Cocina: Renovación total que incluyó cambio de pisos, muebles, mesada, artefactos (horno, bacha) y cerramientos.
- Baños: Modernización de dos baños; en el principal se quitó la bañera para instalar una mampara y se reemplazaron los revestimientos.
- Ambientes generales: Pulido y arreglo de pisos de madera, colocación de un vestidor nuevo y mejoras en pasillos y habitaciones.
- Exteriores y servicios: Remodelación del lavadero y de los espacios abiertos, incluyendo balcones y dos patios.
Fotos: el antes y después del departamento de Manuel Adorni en Caballito
La Justicia confirmó que Manuel Adorni viajó en primera clase a Aruba junto a su familia
La situación legal del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sumó un nuevo capítulo este miércoles tras la confirmación judicial de su viaje familiar a Aruba en diciembre de 2024.
Según datos provistos por la aerolínea Latam al fiscal Gerardo Pollicita, el funcionario se desplazó en categoría primera clase junto a su esposa, Bettina Julieta Angeletti, y sus dos hijos. El costo total de los pasajes aéreos asciende a u$s 5.800. Actualmente, la investigación se centra en determinar el origen de los fondos para costear la estadía en hoteles de lujo durante el período comprendido entre el 29 de diciembre y el 10 de enero.
La revelación surge tras la decisión del juez federal Ariel Lijo de levantar el secreto fiscal y bancario del jefe de Gabinete y su cónyuge. Esta medida permite a la Justicia acceder al desglose pormenorizado de los consumos realizados con tarjetas de crédito durante su estadía en Aruba.
El magistrado accedió al pedido del fiscal Pollicita, quien solicitó un informe patrimonial completo desde enero de 2022. La investigación, enmarcada en una denuncia por enriquecimiento ilícito, no solo apunta al funcionario, sino que se extiende a la firma AS Innovación Profesional, la consultora compartida por el matrimonio.
Para avanzar en la causa, el fiscal busca "verificar el origen" del patrimonio de Adorni y contrastarlo con "la información proveniente de las declaraciones juradas". Como parte de este proceso, solicitó que el levantamiento del secreto fiscal también recaiga sobre las mujeres señaladas como prestamistas del vocero.
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