La Justicia investiga las refacciones hechas al departamento que Manuel Adorni tiene en Caballito

Fotos: el antes y después del departamento de Manuel Adorni en Caballito

departamento adorni caballito

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La Justicia confirmó que Manuel Adorni viajó en primera clase a Aruba junto a su familia

La situación legal del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sumó un nuevo capítulo este miércoles tras la confirmación judicial de su viaje familiar a Aruba en diciembre de 2024.

Según datos provistos por la aerolínea Latam al fiscal Gerardo Pollicita, el funcionario se desplazó en categoría primera clase junto a su esposa, Bettina Julieta Angeletti, y sus dos hijos. El costo total de los pasajes aéreos asciende a u$s 5.800. Actualmente, la investigación se centra en determinar el origen de los fondos para costear la estadía en hoteles de lujo durante el período comprendido entre el 29 de diciembre y el 10 de enero.

La revelación surge tras la decisión del juez federal Ariel Lijo de levantar el secreto fiscal y bancario del jefe de Gabinete y su cónyuge. Esta medida permite a la Justicia acceder al desglose pormenorizado de los consumos realizados con tarjetas de crédito durante su estadía en Aruba.

El magistrado accedió al pedido del fiscal Pollicita, quien solicitó un informe patrimonial completo desde enero de 2022. La investigación, enmarcada en una denuncia por enriquecimiento ilícito, no solo apunta al funcionario, sino que se extiende a la firma AS Innovación Profesional, la consultora compartida por el matrimonio.

Para avanzar en la causa, el fiscal busca "verificar el origen" del patrimonio de Adorni y contrastarlo con "la información proveniente de las declaraciones juradas". Como parte de este proceso, solicitó que el levantamiento del secreto fiscal también recaiga sobre las mujeres señaladas como prestamistas del vocero.