La ONU aprobó una resolución para que el Reino Unido reanude las negociaciones por las Islas Malvinas

Desde Cancillería precisaron que la resolución fue adoptada "por consenso y copatrocinada por todos los países latinoamericanos integrantes del Comité", lo que "vuelve a poner de manifiesto el firme respaldo de la comunidad internacional a la posición argentina".

"Numerosos países de diversas regiones expresaron su apoyo a la reanudación de negociaciones y a los derechos soberanos de la Argentina, reafirmando el carácter colonial 'especial y particular' de la Cuestión Malvinas, conforme a lo establecido por las resoluciones 2065 (XX) y concordantes de la Asamblea General de las Naciones Unidas", señalaron.

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Durante la sesión en el organismo de la ONU Pablo Quirno reafirmó el compromiso irrenunciable de la Argentina con la recuperación del ejercicio pleno de soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, y en los espacios marítimos circundantes, que para el Estado argentino están "ocupados ilegalmente por el Reino Unido desde 1833".

A lo largo de casi dos siglos de planteos el país reclamó por la soberanía y la explotación del territorio, pero en el siglo XXI se sumaron cuestiones ambientales.

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Más recientemente, Cancillería expresó "el más enérgico rechazo de la Argentina a las actividades de explotación hidrocarburífera en la zona en disputa, y reiteró la decisión de adoptar, conforme al derecho internacional, todas las medidas que considerara necesarias para resguardar plenamente los derechos e intereses soberanos de nuestro país".

"La República Argentina expresa su profundo agradecimiento a los miembros del Comité Especial de Descolonización y a todas las delegaciones que, una vez más, reafirmaron su respaldo al derecho internacional y a la búsqueda de una solución pacífica, justa y duradera para la Cuestión de las Islas Malvinas", cerró el comunicado.