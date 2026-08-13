Paro de colectivos nacional: reclaman salario básico de $1.707.175,88

¿Qué puede pasar en las próximas horas para destrabar el conflicto?

Ante el inminente inicio de la medida de fuerza, la Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (FATAP) le solicitó de urgencia a la Secretaría de Trabajo que dicte la correspondiente conciliación obligatoria.

Desde el sector empresario argumentan que la histórica desigualdad en la distribución de los subsidios estatales y el fuerte retraso de las tarifas municipales complican asumir estos nuevos costos sin asistencia nacional. Las próximas horas serán completamente determinantes para definir si la cartera interviene y logra levantar la huelga antes de la medianoche.