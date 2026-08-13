Paro de colectivos nacional: reclaman salario básico de $1.707.175,88
La UTA confirmó un nuevo paro de colectivos para el interior. Exigen igualar sus sueldos con el AMBA y piden un salario básico superior al millón y medio.
La Unión Tranviarios Automotor (UTA) ratificó una contundente medida de fuerza que paralizará los servicios de corta y media distancia en las provincias. El paro de colectivos comenzará a la medianoche de este viernes tras el rotundo fracaso de las negociaciones salariales con las diversas cámaras empresarias.
¿Qué reclaman los choferes con este nuevo paro de colectivos?
El conflicto nacional tiene como eje principal la fuerte brecha salarial que existe entre los choferes del interior del país y los trabajadores que operan dentro del AMBA. Desde el gremio exigen de forma tajante que los salarios acordados previamente para la jurisdicción metropolitana sean equiparados en todas las provincias, advirtiendo que la situación económica actual es "insostenible".
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¿A cuánto ascendería el salario básico con el aumento exigido?
A fines del mes de julio, la UTA logró acordar con las empresas para los choferes metropolitanos un esquema de aumentos escalonado que establece un sueldo básico de $1.645.721,36 en julio, $1.676.990,06 en agosto y $1.707.175,88 desde septiembre, además de incluir un bono no remunerativo de $170.000 y viáticos diarios de hasta $22.000.
En claro contraste, las delegaciones provinciales reclaman que actualmente los salarios básicos en el resto del territorio nacional se encuentran estancados y rondan la cifra de $1,5 millones.
¿Qué puede pasar en las próximas horas para destrabar el conflicto?
Ante el inminente inicio de la medida de fuerza, la Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (FATAP) le solicitó de urgencia a la Secretaría de Trabajo que dicte la correspondiente conciliación obligatoria.
Desde el sector empresario argumentan que la histórica desigualdad en la distribución de los subsidios estatales y el fuerte retraso de las tarifas municipales complican asumir estos nuevos costos sin asistencia nacional. Las próximas horas serán completamente determinantes para definir si la cartera interviene y logra levantar la huelga antes de la medianoche.
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