Peronismo: José Mayans dio detalles del encuentro entre Axel Kicillof, Máximo Kirchner y Sergio Massa
Axel Kicillof, Máximo Kirchner y Sergio Massa enviaron un claro mensaje a los gobernadores para sostener las PASO frente a la avanzada de Javier Milei.
El peronismo busca dejar atrás la profunda crisis interna en que se sumió en los dos últimos años y busca vías de diálogo para confluir hacia un nuevo camino de unicdad de cara a las elecciones presidenciales del próximo año. En ese sentido el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof; el diputado nacional y referente de La Cámpora, Máximo Kirchner y el ex ministro de Economía y ex candidato presidencial, Sergio Massa, se reunieron, junto con otros cuatro gobernadores y los presidentes de los bloques del peronismo en ambas cámaras del Congreso para intentar acercar posiciones.
En diálogo con C5N, el senador nacional José Mayans dio algunos detalles del esperado encuentro. "Se saludaron muy bien, se dieron un abrazo, una reunión que estuvo muy bien, donde cada uno pudo hablar", contó Mayans.
Y siguió: "les agradecí lo que hicieron la semana pasada, el esfuerzo conjunto de cada uno, cada uno aportando con su granito de arena" para lograr el contundente rechazo a la ley de extranjerización de tierras que impulsaba el gobierno de Javier Milei.
"Y con Germán (Martínez) dijimos que era el momento de juntarlos", sentenció.
El cónclave entre los distintos sectores del peronismo tuvo lugar en el hotel Emperador del barrio de Retiro y se extendió por más de tres horas. La convocatoria no se hizo pública y tampoco tuvo registro fotográfico. El objetivo central fue articular posiciones para frenar la gran obsesión del Gobierno nacional: la suspensión de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). Tras la fallida sesión de la semana pasada, la Casa Rosada puso todas sus energías a disposición de un segundo mandato de Milei y estableció como prioridad avanzar con la reforma electoral. El éxito de esa maniobra significaría fragmentar la oferta opositora y quitarle al peronismo una herramienta para dirimir sus diferencias internas.
“Los que apoyen la eliminación o suspensión de las PASO se van a tener que hacer cargo de ayudar a Milei a tener 4 años más de este infierno para la gente”, aseguró uno de los participantes de la reunión en diálogo con Página/12. El mensaje, claro y contundente, apunta a los gobernadores peronistas que habitualmente colaboran con el oficialismo en el Congreso.
Fue precisamente a partir de los movimientos libertarios, los jefes de bloque Martínez y Mayans pidieron una reunión de urgencia. La necesidad logró destrabar lo que hasta el momento estaba obturado: reunir a todos los sectores bajo el mismo techo. Axel Kicillof y Máximo Kirchner volvieron a verse las caras después de mucho tiempo. La última vez había sido el 26 de octubre del año pasado, la noche de la derrota en las elecciones legislativas. Después solo hubo contactos telefónicos para coordinar la masiva despedida del Indio Solari en Avellaneda.
Del encuentro también participaron, además de Massa los gobernadores Ricardo Quintela (La Rioja); Gildo Insfrán (Formosa); Sergio Ziliotto (La Pampa) y Gustavo Melella (Tierra del Fuego). Además, participó el senador nacional y exgobernador de Santiago del Estero Gerardo Zamora.
“Todos los presentes coincidimos en la importancia de sostener las PASO como instrumento para generar una propuesta electoral amplia y potente”, contaron.
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