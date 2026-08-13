Peronismo: José Mayans dio detalles del encuentro entre Axel Kicillof, Máximo Kirchner y Sergio Massa

“Los que apoyen la eliminación o suspensión de las PASO se van a tener que hacer cargo de ayudar a Milei a tener 4 años más de este infierno para la gente”, aseguró uno de los participantes de la reunión en diálogo con Página/12. El mensaje, claro y contundente, apunta a los gobernadores peronistas que habitualmente colaboran con el oficialismo en el Congreso.

Máximo Kirchner

Fue precisamente a partir de los movimientos libertarios, los jefes de bloque Martínez y Mayans pidieron una reunión de urgencia. La necesidad logró destrabar lo que hasta el momento estaba obturado: reunir a todos los sectores bajo el mismo techo. Axel Kicillof y Máximo Kirchner volvieron a verse las caras después de mucho tiempo. La última vez había sido el 26 de octubre del año pasado, la noche de la derrota en las elecciones legislativas. Después solo hubo contactos telefónicos para coordinar la masiva despedida del Indio Solari en Avellaneda.

Del encuentro también participaron, además de Massa los gobernadores Ricardo Quintela (La Rioja); Gildo Insfrán (Formosa); Sergio Ziliotto (La Pampa) y Gustavo Melella (Tierra del Fuego). Además, participó el senador nacional y exgobernador de Santiago del Estero Gerardo Zamora.

Sergio Massa

“Todos los presentes coincidimos en la importancia de sostener las PASO como instrumento para generar una propuesta electoral amplia y potente”, contaron.