Con baile y tono socarrón, la diputada Karen Reichardt celebró el fin de la universalidad de la salud pública

La medida, celebrada por todo el arco libertario, hizo más ruido en las redes sociales del efecto real y concreto que tiene sobre las finanzas públicas que la Casa Rosada dice defender a capa y espada mientras resigna de manera ininterrumpida recursos para beneficiar a los sectores más acomodados de la sociedad.

Sin embargo y como de costumbre, frente a la supuesta avalancha de extranjeros que vienen a atenderse gratis en los hospitales públicos del país, frente a los supuestos "tours sanitarios" a los que se refirió el vocero presidencial Adrián Ravier para intentar justificar la polémica medida, la realidad de las estadísticas se encarga en desmentirlos con contundencia a cada paso.

Es que los últimos datos públicos disponibles muestran que la supuesta avalancha de extranjeros invadiendo los hospitales públicos no existe.

Por caso, en el Hospital Posadas, la Memoria Anual 2024 registra 17.768 egresos de internación. De acuerdo con el apartado sobre lugar de residencia de los pacientes, sólo 1 egreso correspondió a una persona residente en otro país (Paraguay), equivalente al 0,01% del total. El informe consigna además un 0,48% de pacientes cuyo lugar de residencia no pudo ser especificado.

En el Hospital Garrahan, que no es 100% nacional, ya que está administrado conjuntamente por Nación y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, durante 2024 se realizaron 407.704 consultas externas. De ellas, 1.876 corresponden a pacientes con residencia en el extranjero: el 0,46% del total.

La proporción también fue inferior al 1% en las otras modalidades: de las 25.691 internaciones, 152 corresponden a residentes en el extranjero (0,59%); mientras que en Hospital de Día fueron 231 de 34.475 prestaciones (0,67%).

En tanto, en la Ciudad de Buenos Airea las cifras oficiales muestran que los extranjeros no residentes que acuden a los hospitales públicos no llegaron en 2025 al 1% del total.