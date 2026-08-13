Clima hoy en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para el jueves 13 de agosto
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada invernal con una temperatura máxima que no superará los 12 grados.
Tras un miércoles marcado por las bajas marcas térmicas, el cielo cubierto y amenazas de precipitaciones que finalmente no se concretaron, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) actualizó el pronóstico para el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) con el foco puesto en el desarrollo del clima durante este jueves.
Para la jornada de hoy, el organismo oficial prevé la continuidad del cielo mayormente nublado y un ambiente frío, con registros térmicos que oscilarán entre una mínima de 7 grados y una máxima de 12 grados. A medida que avance el día, las condiciones tenderán a desmejorar, incrementándose la probabilidad de lluvias aisladas hacia el transcurso de la tarde.
Cómo continuará el clima en el fin de semana largo
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Viernes: Persistirá el tiempo gris con cielo nublado durante toda la jornada. Las temperaturas se ubicarán entre los 8 grados de mínima y los 14 grados de máxima.
Sábado: Se espera cielo mayormente nublado durante la madrugada y la mañana, virando a nublado hacia la tarde y la noche. Se percibirá un leve ascenso térmico, con marcas que irán desde los 11 grados de mínima hasta los 16 grados de máxima.
Domingo (Día del Niño): El clima volverá a desmejorar con el retorno de la probabilidad de lluvias aisladas durante la madrugada y las primeras horas de la mañana, bajo un cielo mayormente nublado que se mantendrá el resto del día. Las temperaturas oscilarán entre los 13 grados de mínima y los 16 grados de máxima.
Lunes (feriado): El extendido cerrará con un paulatino mejoramiento de las condiciones meteorológicas. El SMN anticipa cielo mayormente nublado en la madrugada y la mañana, pasando a parcialmente nublado por la tarde y la noche, con una temperatura mínima de 10 grados y una máxima de 16 grados.
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