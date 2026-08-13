Clima hoy en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para el jueves 13 de agosto

Viernes: Persistirá el tiempo gris con cielo nublado durante toda la jornada. Las temperaturas se ubicarán entre los 8 grados de mínima y los 14 grados de máxima.

Sábado: Se espera cielo mayormente nublado durante la madrugada y la mañana, virando a nublado hacia la tarde y la noche. Se percibirá un leve ascenso térmico, con marcas que irán desde los 11 grados de mínima hasta los 16 grados de máxima.

Domingo (Día del Niño): El clima volverá a desmejorar con el retorno de la probabilidad de lluvias aisladas durante la madrugada y las primeras horas de la mañana, bajo un cielo mayormente nublado que se mantendrá el resto del día. Las temperaturas oscilarán entre los 13 grados de mínima y los 16 grados de máxima.