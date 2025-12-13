La peculiar comparación que hizo Alejandra Monteoliva de Pablo Grillo con los policías que reprimen
La ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, hizo polémicas declaraciones en una entrevista televisiva donde le consultaron sobre su postura respecto al ataque que sufrió el fotógrafo Pablo Grillo.
Alejandra Monteoliva, se despeña como nueva Ministra de Seguridad desde que Patricia Bullrich dejó el cargo para ir al Senado. En una entrevista, la flamante funcionaria, se refirió al ataque que sufrió el fotoperiodista Pablo Grillo, quien recibió en su cabeza el impacto de un cartucho calibre 38 mm de gas lacrimógeno disparado por un gendarme, durante la gestión de su predecesora. Lejos de manifestar su lamento, la funcionaria deslizó: "nadie me pregunta por los policías heridos".
"Uno siente dolor por lo que le pase a Grillo o a los 280 policías golpeados, pero nadie me pregunta por los policías", contestó la sucesora de Patricia Bullrich.
La pregunta fue al momento de enumerar los episodios de violencia urbana a lo largo de los últimos años. En ese contexto, la ministra adelantó que se mantendrán los protocolos antipiquetes. "El orden público no se negocia", subrayó.
Y agregó: "Es lamentable que haya una persona herida, pero nosotros no consideramos que hubo un mal accionar de la policía. Tenemos todos los fotogramas y van a ser importantes para las pericias. Queda claro que es difícil determinar trayectorias específicas de las cápsulas de gas. Es compleja la evaluación para decir con certeza de donde salió el disparo".
Para concluir, en diálogo con TN, Monteoliva se refirió a la masiva convocatoria que informó la CGT para el 18 de diciembre. "Hablaron de movilización, con gente que se mueve de un punto a otro. Eso lo vamos a analizar como siempre: la VTV de las marchas, cuánta gente viene. Todo el procedimiento implica la aplicación de recortes para encapsular a distintos grupos que llegan", comentó.
Alentadoras novedades de Pablo Grillo en palabras de su padre: "Está buscando una sube..."
En la tarde de este jueves, organismos de derechos humanos, encabezados por entidades como H.I.J.O.S., Abuelas de Plaza de Mayo, y Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, realizaron una movilización y acto a Plaza de Mayo bajo el lema "Derechos Humanos en Movimiento" y la Marcha de la Resistencia, por el Día de los DDHH.
Entre las variadas actividades, se llevó a cabo la tradicional ronda de las Madres en la Plaza; debates y conversatorios sobre temas como derechos y trabajo, y el estado de derecho; bandas en vivo y actividades culturales; y el acto central, que contó con la palabra de referentes históricos como Estela de Carlotto (Abuelas) y Taty Almeida (Madres Línea Fundadora).
Allí, estuvo Fabián Grillo -padre del fotoperiodista Pablo Grillo agredido por Gendarmería el pasado 12 de marzo en una marcha de jubilados-, quien tuvo la palabra en un momento y dio alentadoras noticias sobre su hijo: "Pablo está mucho mejor, mucho mejor... Se está parando, está comiendo, está hablando, así como estoy hablando con ustedes ahora. La evolución es muy buena, muy muy buena", indicó, trayendo alegría a los presentes.
"Se quiere rajar ya, está buscando una sube por ahí, ya estaba averiguando quién tenía una sube para rajar. Pero bueno, ayer hablando con una enfermera le dijo 'pase lo que pase, yo a fin de año me voy'... Bueno, esperemos que sí, pero que se vaya bien porque los médicos digan", continuó contando con signos de alivio en su rostro y voz.
Seguidamente, cumplió con un pedido de su hijo: "Y les traigo saludos de él. Le dije que iba a estar acá y me dijo que salude a todo el mundo, que les dé un beso a todos. Y bueno, yo no hablo en nombre de él porque, seguramente como hijo que es, no va a estar de acuerdo con lo que yo diga".
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario