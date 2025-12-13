La peculiar comparación que hizo Alejandra Monteoliva de Pablo Grillo con los policías que reprimen

Alentadoras novedades de Pablo Grillo en palabras de su padre: "Está buscando una sube..."

En la tarde de este jueves, organismos de derechos humanos, encabezados por entidades como H.I.J.O.S., Abuelas de Plaza de Mayo, y Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, realizaron una movilización y acto a Plaza de Mayo bajo el lema "Derechos Humanos en Movimiento" y la Marcha de la Resistencia, por el Día de los DDHH.

Entre las variadas actividades, se llevó a cabo la tradicional ronda de las Madres en la Plaza; debates y conversatorios sobre temas como derechos y trabajo, y el estado de derecho; bandas en vivo y actividades culturales; y el acto central, que contó con la palabra de referentes históricos como Estela de Carlotto (Abuelas) y Taty Almeida (Madres Línea Fundadora).

Allí, estuvo Fabián Grillo -padre del fotoperiodista Pablo Grillo agredido por Gendarmería el pasado 12 de marzo en una marcha de jubilados-, quien tuvo la palabra en un momento y dio alentadoras noticias sobre su hijo: "Pablo está mucho mejor, mucho mejor... Se está parando, está comiendo, está hablando, así como estoy hablando con ustedes ahora. La evolución es muy buena, muy muy buena", indicó, trayendo alegría a los presentes.

"Se quiere rajar ya, está buscando una sube por ahí, ya estaba averiguando quién tenía una sube para rajar. Pero bueno, ayer hablando con una enfermera le dijo 'pase lo que pase, yo a fin de año me voy'... Bueno, esperemos que sí, pero que se vaya bien porque los médicos digan", continuó contando con signos de alivio en su rostro y voz.

Seguidamente, cumplió con un pedido de su hijo: "Y les traigo saludos de él. Le dije que iba a estar acá y me dijo que salude a todo el mundo, que les dé un beso a todos. Y bueno, yo no hablo en nombre de él porque, seguramente como hijo que es, no va a estar de acuerdo con lo que yo diga".