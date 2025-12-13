La CGT le reclamó al Gobierno una mesa de diálogo por la reforma laboral: "Redacción maliciosa"

"Nosotros planteamos muy claramente que apelábamos a la responsabilidad institucional del Gobierno, a que llame a una mesa de diálogo y negociación. Nunca existió eso, nunca el Gobierno quiso dialogar con las contrapartes naturales que es el sector empresario y el sindical", cuestionó el sindicalista.

Para el titular del Sindicato del Vidrio, el Ejecutivo terminó "sacando proyectos unilaterales y por imposición, que a la hora de la verdad no tienen ningún impacto real en la economía del mundo del trabajo".

A modo de ejemplo, recordó las modificaciones laborales incluidas en la Ley Bases, entre ellas la extensión del período de prueba, el fondo de cese laboral, la quita de multas y la figura del trabajador independiente. "Eso no generó un solo puesto de trabajo, todo lo contrario", criticó el dirigente sindical y detalló que, tras esas medidas, "se perdieron 276 mil puestos de trabajo y cerraron 20 mil empresas pymes".

"Nosotros no es que estamos cerrados a decir 'no queremos que se modifique nada', pero queremos que se construya en ámbitos de diálogo y negociación, lo cual este Gobierno no construye", disparó.

El triunviro de la CGT planteó que el mundo del trabajo necesita actualizaciones, pero remarcó que el camino no puede ser la imposición unilateral del Gobierno. "Estamos dispuestos a discutir todo en la medida que se construya una mesa de trabajo y realmente se profundicen los temas. Cuando se improvisan, las discusiones terminan saliendo mal", indicó.

En otro tramo de la entrevista, Jerónimo amplió las críticas hacia el modelo económico. “Necesitamos sacar a la economía real de la recesión y dejar de privilegiar la especulación financiera. La apertura indiscriminada destruye nuestra matriz productiva”, afirmó. Además, alertó sobre la situación de quienes trabajan en plataformas digitales. “El proyecto los deja desamparados, sin derechos, cuando en otros países se los regula”, señaló.

Qué dijo Sturzenegger

Según explicó Sturzenegger, la reforma “es un cambio en la ley y aplica a cualquier relación laboral. Estamos clarificando la Ley de Contrato de Trabajo (LCT), y la LCT aplica a todo el mundo”. El funcionario explicó que el texto modifica 57 artículos de la legislación vigente y elimina otros nueve, con un rediseño integral de las condiciones de contratación, indemnización y resolución de conflictos en el sector privado.

En ese mismo tramo, el ministro puso el foco en el esquema de indemnizaciones y en la creación de un Fondo de Asistencia Laboral (FAL). “Dentro de los cambios en las indemnizaciones se incentiva la creación de un fondo que surge de la baja del gasto y de la motosierra, que nos permite bajar impuestos”, señaló. Según precisó, el mecanismo se apoya en una reducción de cargas que el Estado deja de percibir. “Eso va a implicar una baja de los impuestos al trabajo del 3%. El empleador los tiene que poner en un Fondo de Asistencia Laboral, que es un fondo de ahorro previo para hacer frente a las contingencias”, explicó.

Sturzenegger insistió en que los recursos provienen de una reasignación fiscal. “Es plata que está poniendo el Estado. Hay una parte que el Estado no se lleva y lo que no se lleva queda del empleador para hacer frente a esas contingencias judiciales y los despidos”, agregó, al justificar el diseño del instrumento.