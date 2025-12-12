Quién es Leonel Chiarella, el presidente más joven de la UCR en 134 años de historia

Alineado con el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, desde sus años de estudiante de Derecho en la Universidad Nacional de Rosario, Chiarella ubicó a la seguridad y la lucha contra el narcotráfico como ejes centrales de su gestión.

Leonel Chiarella El intendente de Venado Tuerto dio positivo en el test de alcoholemia

En 2025, durante un encuentro realizado en Panamá, fue seleccionado como uno de los alcaldes más innovadores de América Latina por la Red de Innovación Local, que destacó su liderazgo en innovación y el uso de tecnología aplicada a la gestión municipal.

Bajo su administración, Venado Tuerto fue certificada como Ciudad Eficiente, convirtiéndose en la primera de Santa Fe y la quinta del país en alcanzar esa distinción, en reconocimiento a políticas públicas orientadas al desarrollo productivo y la generación de empleo.

Nacido el 18 de diciembre de 1988, Chiarella arrancó militancia política a los 15 años, cuando estudiaba en la Escuela de Educación Técnica N° 483 “El Industrial” de Venado Tuerto y participó en la creación del Centro de Estudiantes, que presidió en 2006.

Por esos días se incorporó a la Juventud Radical, también de manera precoz, y formó parte de la Agrupación Estudiantil 1983 mientras estuvo estudiando en Rosario.

La entrada a la política más allá del claustro académico le llegó en 2015, cuando electo concejal. Algo del contacto con los vecinos le sirvió para ganar las elecciones locales en 2019 y se convirtió no sólo en el intendente más joven de la historia de la ciudad y de la provincia de Santa Fe.

En el caso del Comité Nacional de la UCR, el título de "presidente más jóven" lo ostentaba hasta ahora el cordobés Gabriel Oddone, quien con 41 años asumió ese puesto en 1942, tras la muerte de Marcelo T. de Alvear.

Falta saber si "el chico" logrará conquistar a la vieja guardia radical, que por ahora lo mira con desdén mientras se prepara para la enfrentar la nueva configuración del Congreso en 2026.