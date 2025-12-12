Quién es Leonel Chiarella, el presidente más joven de la UCR en 134 años de historia
Tiene 36 años y desde 2019 es el intendente de Venado Tuerto, en la provincia de Santa Fe, donde recibió el respaldo de Maximiliano Pullaro. Críticas y apoyos.
"No es personal contra nadie pero lo de este chico es una presencia débil", fue el análisis que ofrecieron desde el entorno del gobernador Alfredo Cornejo para no participar del plenario de la Unión Cívica Radical (UCR) en la que el intendente de Venado Tuerto, Leonel Chiarella, resultó elegido como presidente del Comité Nacional por los próximos dos años.
Pero Chiarella obtuvo en vez los votos de confianza de los gobernadores Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Carlos Sadir (Jujuy) y Juan Pablo Valdés (Corrientes); de los ex mandatarios Gustavo Valdés (Corrientes) y Gerardo Morales (Jujuy); y del propio Lousteau (líder de la corriente Evolución) y del presidente presidente del Comité bonaerense, Maximiliano Abad.
Así se convirtió en el presidente más joven de la UCR con sólo 36 años, y con un currículum político que ya tenía algunos hitos con respecto a su edad.
Chiarella es intendente de Venado Tuerto desde 2019, cuando cortó una racha de más de dos décadas de gobiernos justicialistas. En 2023 fue reelecto con el respaldo del 83% de los votos, y su gestión se caracteriza por el superávit fiscal sin dejar de lado una política enfocada en la obra pública.
Durante su gestión se contruyó una red de jardines para la primera infancia —incluido el único jardín maternal nocturno del país—, centros de salud, políticas culturales y deportivas, y una fuerte articulación público-privada con las principales empresas radicadas en Venado Tuerto.
Alineado con el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, desde sus años de estudiante de Derecho en la Universidad Nacional de Rosario, Chiarella ubicó a la seguridad y la lucha contra el narcotráfico como ejes centrales de su gestión.
En 2025, durante un encuentro realizado en Panamá, fue seleccionado como uno de los alcaldes más innovadores de América Latina por la Red de Innovación Local, que destacó su liderazgo en innovación y el uso de tecnología aplicada a la gestión municipal.
Bajo su administración, Venado Tuerto fue certificada como Ciudad Eficiente, convirtiéndose en la primera de Santa Fe y la quinta del país en alcanzar esa distinción, en reconocimiento a políticas públicas orientadas al desarrollo productivo y la generación de empleo.
Nacido el 18 de diciembre de 1988, Chiarella arrancó militancia política a los 15 años, cuando estudiaba en la Escuela de Educación Técnica N° 483 “El Industrial” de Venado Tuerto y participó en la creación del Centro de Estudiantes, que presidió en 2006.
Por esos días se incorporó a la Juventud Radical, también de manera precoz, y formó parte de la Agrupación Estudiantil 1983 mientras estuvo estudiando en Rosario.
La entrada a la política más allá del claustro académico le llegó en 2015, cuando electo concejal. Algo del contacto con los vecinos le sirvió para ganar las elecciones locales en 2019 y se convirtió no sólo en el intendente más joven de la historia de la ciudad y de la provincia de Santa Fe.
En el caso del Comité Nacional de la UCR, el título de "presidente más jóven" lo ostentaba hasta ahora el cordobés Gabriel Oddone, quien con 41 años asumió ese puesto en 1942, tras la muerte de Marcelo T. de Alvear.
Falta saber si "el chico" logrará conquistar a la vieja guardia radical, que por ahora lo mira con desdén mientras se prepara para la enfrentar la nueva configuración del Congreso en 2026.
