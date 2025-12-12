La UCR eligió a un intendente santafesino de 36 años como nuevo presidente de su Comité Nacional
El sucesor de Martín Lousteau es un hombre de Maximiliano Pullaro que hasta hoy era desconocido a nivel nacional. Reparos en Mendoza, abrazo en Buenos Aires.
El intendente de Venado Tuerto, Leonel Chiarella, fue elegido este viernes como presidente de Comité Nacional de la Unión Cívica Radical (UCR), cargo que asumirá en reemplazo de Martín Lousteau. Desconocido para propios y ajenos, el jefe comunal le agradeció "el respaldo" al gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro.
Chiarella, de 36 años, no estaba en el radar de casi nadie al comienzo de la votación de este viernes en la sede de la calle Alsina, en la Ciudad de Buenos Aires. Pero el jefe comunal de Venado Tuerto obtuvo los apoyos de los gobernadores Carlos Sadir (Jujuy) y Juan Pablo Valdés (Corrientes); de los ex mandatarios Gustavo Valdés (Corrientes) y Gerardo Morales (Jujuy), además del de Pullaro.
También recibió el voto de confianza del presidente saliente, Martín Lousteau, y del presidente presidente del Comité bonaerense, Maximiliano Abad.
Pero los delegados de Mendoza y Chaco decidieron no ingresar al plenario en el que fue designado Chiarella, justamente en rechazo de la propuesta de Pullaro de "llevar al partido a Provincias Unidas".
"No entramos al plenario porque no estamos conformes con llevar al partido a Provincias Unidas", explicó el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, a raíz de su ausencia en la calle Alsina.
Fuentes cercanas al gobernador radical explicaron que “es obvio” que fue Pullaro quien “puso a ese chico”, de quien aseguran que va a alinear el partido a Provincias Unidas, lo cual califican como un "error".
“Es una solución de compromiso. Los principales dirigentes como Lousteau o Morales están desgastados y ninguno de los gobernadores quería ponerle al frente. No es personal contra nadie pero lo de este chico es una presencia débil”, resaltaron.
Mientras tanto, Chiarella tuvo su momento de festejo tras convertirse en el presidente más joven de la historia de la UCR, al menos por los próximos dos años.
"Quiero compartirles algo que me llena de orgullo: hoy me toca asumir como presidente de la Unión Cívica Nacional (UCR)", expresó luego el flamante dirigente radical en un posteo de X.
"Vamos a trabajar para consolidar una UCR moderna, protagonista, que gestiona y resuelve los problemas de la gente", agregó en su primer mensaje oficial como sucesor de Martín Lousteau.
Al margen de la diplomacia con todos los correligionarios, Chiarella agregó: "Gracias al gobernador Maxi Pullaro por el respaldo para dar este paso, a todos los gobernadores, a los delegados de todo el país por la confianza en esta nueva mesa de conducción. Sentarme en el mismo lugar que alguna vez ocuparon Alem, Yrigoyen, Balbín o Alfonsín es el mayor desafío de mi vida política".
"La UCR es el partido que amo, que llevo en la sangre. Y quiero que sepan que voy a dejar todo en estos dos años, porque antes que cualquier cargo, soy un militante", cerró.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario