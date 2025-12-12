Así saludó Javier Milei a sus militantes en Córdoba en pleno "Tour de la gratitud"

El objetivo principal es agradecer personalmente a los ciudadanos de Córdoba por el apoyo masivo que le brindaron en las elecciones. Córdoba es un distrito considerado un bastión clave para La Libertad Avanza (LLA). En este sentido, la visita forma parte de una estrategia para consolidar la presencia de LLA en el interior del país y fortalecer el vínculo con la militancia, pensando en futuros desafíos electorales, incluida la reelección en 2027.