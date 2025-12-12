Así saludó Javier Milei a sus militantes en Córdoba en pleno "Tour de la gratitud"
El jefe de Estado se tomó un tiempo en su agenda para visitar la provincia que se ha convertido en un bastión clave a nivel electoral para La Libertad Avanza.
El presidente Javier Milei se encuentra en la provincia de Córdoba para participar en el llamado "Tour de la Gratitud", un evento de naturaleza estrictamente partidaria que busca conectar con los votantes y reafirmar la simpatía de muchos militantes de La Libertad Avanza.
El objetivo principal es agradecer personalmente a los ciudadanos de Córdoba por el apoyo masivo que le brindaron en las elecciones. Córdoba es un distrito considerado un bastión clave para La Libertad Avanza (LLA). En este sentido, la visita forma parte de una estrategia para consolidar la presencia de LLA en el interior del país y fortalecer el vínculo con la militancia, pensando en futuros desafíos electorales, incluida la reelección en 2027.
Aunque La Libertad Avanza ya venía realizando actividades de "gratitud" en otras provincias, esta es la primera vez que el propio presidente se suma a esta serie de actos. Su llegada a Córdoba ocurre inmediatamente después de su regreso de Oslo, Noruega, y de haber firmado el proyecto de reforma laboral que será enviado al Congreso.
De esta manera, rodeado por una marea de gente, el jefe de Estado salió de su vehículo y se dedicó a tomar contactos con sus seguidores.
¿Qué es el "Tour de la Gratitud"?
Es el nombre que recibe la serie de actividades organizadas por La Libertad Avanza (junto a Karina Milei, su hermana y secretaria general de la Presidencia) cuyo único fin es agradecer y tomar contacto directo con los votantes que respaldaron al espacio en las urnas.
El evento suele consistir en una caminata o caravana por barrios populares o zonas clave de la capital provincial, donde el presidente y su hermana saludan a la militancia.
