La reacción de Guillermo Francos tras la dura sesión para el Gobierno: "Perdimos todas"

"Durante los gobiernos que van del 2001 hasta que asumió el gobierno de Javier Milei, la deuda pública se incrementó a 500.000 millones de dólares. De ellos, 303.000 millones fue deuda adquirida por el kirchnerismo. ¿Qué hizo nuestro gobierno desde 2023 hasta ahora? Reducirla en 34.000 millones de dólares. ¿Cómo se hace eso? Bajando gastos. Las leyes que tuvieron media sanción ayer implican mayores gastos", explicó el jefe de los ministros.

Recordó que “todos los gobiernos del kirchnerismo gobernaron durante todo el periodo con facultades delegadas y hasta algunas prorrogadas por DNU. Este gobierno lo hizo solo por un año”. "Hoy nuestro gobierno está gobernado sin facultades delegadas", señaló.

"Dentro de esas facultades delegadas, ¿qué hicimos? Desregular, suprimir organismos, fusionar otros, etcétera. Esto es lo que la Cámara de Diputados quiere volver atrás. Eso va a hacer generar más gastos, va a intentar romper el superávit fiscal que este Gobierno tiene desde que comenzó", argumentó el funcionario.

Respecto a los votos de los diputados, Francos advirtió que "el kirchnerismo quiere romper al Gobierno, claramente. Quiere romper todo lo que hemos avanzado hasta aquí. ¿Por qué? Porque tienen temor de perder todas las prebendas que han obtenido en lo que va de este siglo".

Y agregó: "Este siglo ha sido dominado hasta aquí por el kirchnerismo. El país ha sido destruido. No quieren perder. Es como Venezuela, que la destruyeron. Con este discurso de que trabajan para los pobres, para los más necesitados, destruyeron Argentina".

Guillermo Francos anticipó que seguirán los vetos

"Todo lo que podamos vetar, lo vetaremos", subrayó Francos. "Diputados todavía tiene que tratar algunos temas que tienen media sanción del Senado y que, por supuesto, se pueden convertir en ley. Esos sí los podemos vetar porque es la primera vez que vienen, son los dos proyectos de los gobernadores, los de los ATN y los impuestos a los combustibles", explicó.

Qué se votó en Diputados

Dos leyes tuvieron media sanción y pasan al Senado

Financiamiento Universitario: el proyecto que busca garantizar los recursos para las universidades nacionales y recomponer salarios.

Emergencia Pediátrica (Ley Garrahan): declara la emergencia sanitaria de la salud pediátrica y de las residencias médicas.

Cinco DNU rechazados

Disolución de organismos de Economía.

Reorganización de la Secretaría de Transporte.

Reforma de organismos de Cultura.

Transformación del Banco Nacional de Datos Genéticos.

Régimen de excepción para la Marina Mercante.

Cinco temas a comisión

Dos proyectos de los gobernadores sobre coparticipación de ATN e Impuesto a los Combustibles.

Emergencia en Ciencia y Tecnología.

Un proyecto sobre la enfermedad de Alzheimer.

El funcionamiento de la comisión investigadora de la estafa $LIBRA.