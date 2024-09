La respuesta de La Cámpora a Javier Milei por divulgar una fake news: "Boludeando en Twitter"

“Lo que sí hicimos fue impulsar una modificación de la Ley de Fuego en 2020 para evitar que estos incendios sigan ocurriendo”, agregaron desde la organización política.

Sin título.jpg La respuesta de La Cámpora a Javier Milei

La respuesta de La Cámpora llega luego de que el Presidente reposteara una publicación del usuario Chad (@NoMePisesAr), la cual aseguraba que “detuvieron a 17 militantes de La Cámpora por los incendios intencionales en Córdoba y actualmente están todos presos”.

Tras la polémica, el gobierno de Córdoba desmintió la fake news sobre los detenidos por los incendios. El ministro de Seguridad provincial, Juan Pablo Quinteros, aclaró que son cuatro las personas detenidas y que no encontraron relación con La Cámpora.

Quinteros explicó que “desde que comenzaron los incendios hubo 11 detenidos, tres ya están condenados a tres años de prisión en suspenso tras comprobarse que el incendio fue intencional”. En tanto, “algunos detenidos fueron liberados porque fueron cuestiones de negligencia" y actualmente solo son cuatro las personas que continúan apresadas.

Al respecto indicó que “nada hace pensar, según me dijo el fiscal general, que haya una conexión entre los distintos detenidos” y reveló que “no se sabemos cuál es el motivo por el que inician el incendio intencional”.

"No hay información sobre su procedencia política", puntualizó el ministro de Seguridad cordobés. “Todo será materia de investigación, no se descarta nada, pero no hay 17 detenidos ni una relación entre los mismos”, aclaró el funcionario.

En la misma línea, subrayó en diálogo con Radio Con Vos: “Estar explicando estas cuestiones y cuando se politizan los incendios nos hacen perder el tiempo y nos desenfocan de nuestro objetivo que es mitigar y extinguir los focos”.