Kristalina Georgieva recorrió Vaca Muerta y destacó su potencial energético

El lunes por la noche, tras sus primeras actividades junto a Milei y Caputo, Georgieva mantuvo además un encuentro reservado con empresarios para conocer su visión sobre el rumbo económico, la actividad, el empleo, el consumo y la estructura tributaria del país.

Según pudo saber Ámbito, del encuentro realizado en el Palacio Duhau participaron Pierpaolo Barbieri (UALA), Jorge Brito (Banco Macro), Isela Costantini (Strategic Advisor), Eduardo Elsztain (IRSA), Mariana Schoua (AmCham), Marcos Bulgheroni (PAE), Martín Pérez de Solay (Glencore), Daniel Novegil (Ternium), Juan Martín de la Serna (Mercado Libre) y Catalina Cascio (Ferrosider).

Vaca Muerta, exportaciones y generación de divisas

La recorrida se dio en un contexto en el que el sector energético gana protagonismo dentro de la estrategia económica del Gobierno por su capacidad para incrementar las exportaciones, atraer inversiones y fortalecer el ingreso de divisas.

El desarrollo de la formación no convencional es considerado estratégico tanto por el Gobierno como por las empresas del sector. La expansión de la producción de petróleo y gas aparece como uno de los principales motores del crecimiento económico y una fuente clave para fortalecer el frente externo.

En ese marco, la visita de Kirstalina Georgieva tuvo un objetivo central: conocer de primera mano la evolución de uno de los sectores que el FMI identifica como los más dinámicos de la economía argentina.

Durante su presentación pública, la titular del organismo sostuvo que el país muestra un fuerte desempeño en petróleo, gas y minería, y vinculó ese avance con una mejora en la confianza sobre la economía argentina.

El FMI quiere que el crecimiento alcance a otros sectores

Más allá del protagonismo de Vaca Muerta, Kirstalina Georgieva advirtió que el desafío para la próxima etapa será lograr que el crecimiento impulsado por la energía y la minería se extienda al resto de la economía.

"Este era el tema principal de debate. Tenemos un fuerte desempeño en petróleo, gas y minería, y ese desempeño está arraigado en la mejora en la confianza de la economía argentina. Es más difícil, quizás, elevar la economía en sectores como la construcción, los servicios y la logística y, por ende, el foco del Gobierno en términos de reformas y de respaldo dentro de la capacidad limitada del Gobierno debe dirigirse allí", afirmó.

En esa línea, el FMI puso especial atención sobre actividades que todavía muestran un menor dinamismo, como la construcción, los servicios, la logística y las pequeñas y medianas empresas.

Según Georgieva, las pymes representan una preocupación particular por su peso en la generación de empleo. Por ese motivo, el organismo considera prioritario que la recuperación económica también alcance a esos sectores y no quede concentrada únicamente en el petróleo, el gas y la minería.

Crédito, reservas y crecimiento

La directora gerente del FMI remarcó la necesidad de mejorar las condiciones de acceso al crédito para el sector privado y de profundizar el desarrollo del mercado de capitales, con el objetivo de canalizar el financiamiento hacia las actividades productivas. Además, advirtió que algunas entidades financieras acumulan préstamos en mora, una situación que, según señaló, deberá ser administrada.

Durante la conferencia de prensa, aseguró que los principales riesgos para la Argentina no pasan por el escenario político de cara a 2027 ni por la capacidad de pago del Gobierno. En ese sentido, destacó que el Banco Central continúa acumulando reservas y que la situación fiscal muestra señales de fortaleza, aunque advirtió que el desafío será extender el crecimiento impulsado por la energía y la minería hacia otros sectores de la economía.

La visita a Vaca Muerta se enmarca en el seguimiento que el FMI realiza sobre el programa económico argentino. Para el organismo, el desarrollo energético y minero resulta estratégico por su capacidad para generar divisas y atraer inversiones, aunque insiste en que la recuperación deberá alcanzar también a actividades como la construcción, los servicios y las pymes para consolidar un crecimiento más amplio y sostenido.