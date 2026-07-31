Cambió la Ley de Tránsito: Luis Caputo firmó el Decreto 689/2026 y habilitó bitrenes a GNC o eléctricos

El Ministerio de Economía que encabeza Luis Caputo impulsó reformas históricas sobre la Ley de Tránsito a través de su publicación en el Boletín Oficial. Con el claro objetivo de fomentar la eficiencia energética, las autoridades nacionales aprobaron el uso de vehículos impulsados con energías alternativas para modernizar el transporte logístico pesado en las rutas de todo el país.