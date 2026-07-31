Cambió la Ley de Tránsito: Luis Caputo firmó el Decreto 689/2026 y habilitó bitrenes a GNC o eléctricos
Luis Caputo firmó importantes reformas en la Ley de Tránsito. La nueva normativa busca modernizar el transporte pesado y mejorar la eficiencia.
El Ministerio de Economía que encabeza Luis Caputo impulsó reformas históricas sobre la Ley de Tránsito a través de su publicación en el Boletín Oficial. Con el claro objetivo de fomentar la eficiencia energética, las autoridades nacionales aprobaron el uso de vehículos impulsados con energías alternativas para modernizar el transporte logístico pesado en las rutas de todo el país.
Los detalles del decreto para el nuevo Transporte logístico
El Poder Ejecutivo publicó el Decreto 689/2026, el cual lleva las firmas del presidente Javier Milei y los ministros Luis Caputo y Diego Santilli. Esta reglamentación sustituye el Anexo R del Decreto N° 779/1995, actualizando de forma oficial los parámetros de pesos y las dimensiones máximas permitidas para todos los vehículos automotores de carga.
Entre las principales modificaciones introducidas en la legislación se destacan las siguientes disposiciones:
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Se incorporan nuevas tecnologías de combustibles limpios, contemplando especialmente a las motorizaciones a Gas Natural Comprimido (GNC) dedicado de fábrica.
Se busca aprovechar la enorme reserva de gas no convencional de la cuenca de Vaca Muerta para generar una amplia disponibilidad de Gas Natural Vehicular.
La configuración máxima de un tractocamión con articulación simple se extenderá a partir de ahora hasta los 19,60 metros de longitud.
Para los bitrenes de doble articulación, las nuevas longitudes máximas permitidas alcanzarán los 23,40 metros, 26,50 metros y hasta 31,25 metros, según se trate de una configuración B1, B2 o B3.
Estos nuevos estándares logísticos y de dimensiones estructurales se harán totalmente extensivos para aquellos camiones que posean motores híbridos o eléctricos puros.
Finalmente, la flamante normativa faculta a la Secretaría de Transporte para dictar en un futuro las medidas necesarias que permitan seguir actualizando las configuraciones permitidas conforme a la incesante evolución tecnológica de la industria automotriz.
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