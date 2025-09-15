La UBA inició una semana de lucha por el veto a la Ley de Financiamiento Universitario

"Hay docentes de todas las facultades que se ven en la imposibilidad de seguir dando clases, perdiendo de esa manera excelencia en la docencia", agregó.

La nueva Marcha Federal Universitaria se realizará el miércoles a las 17 frente al Congreso y se replicará en distintas provincias. Ese mismo día la oposición intentará, en una sesión especial en la Cámara de Diputados de la Nación, rechazar el veto presidencial y defender la Ley de Financiamiento Universitario.

Decano de Derecho en la UBA sobre Ley de Financiamiento Universitario: representa apenas el 0,08% del PBI

El decano de la Facultad de Derecho de la UBA, Leandro Vergara quien advirtió, frente a la avanzada de la motosierra libertaria, que el impacto para las cuentas públicas de la ley vetada es mínima.

"Para este año, que no hay presupuesto, Argentina está funcionando sin Ley de Presupuesto, la incidencia de esta ley para el presupuesto de este año es de 0,08%, de manera que la incidencia en el PBI es mínima", advirtió.

Para el decano de Derecho esta ley es apenas "un paliativo" y recordó que no se está discutiendo como hacer crecer todavía más a las universidades públicas, sino que señaló que lo que está en discusión es algo tan básico como poder seguir garantizando su funcionamiento. Apenas eso. Se trata de una ley para garantizar la supervivencia.

"Es una ley que funciona de alguna manera como un paliativo. El deterioro se va a notar con el tiempo. No es que mañana va a caer la educación argentina, pero va a ir entrando en una pendiente resbaladiza cuyo fondo es desconocido. Ahora, por ejemplo, está pasando que hay docentes de todas las facultades que se ven en la imposibilidad de seguir dando esa tarea, perdiendo de esa manera excelencia en la docencia", agregó.

En ese sentido, anticipó que la expectativa para este miércoles es "el rechazo del veto presidencial". "Nosotros confiamos en que los legisladores que sancionan una ley por mayoría, una ley que es transversal, que atraviesa casi todas las fuerzas políticas, puedan sostener sus votos para insistir con la ley", sostuvo esperanzado.