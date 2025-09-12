El Gobierno denunciará a las autoridades de la UBA por usar su web oficial para repudiar el veto

Cabe señalar que, a través de sus redes sociales, el Ministerio de Capital Humano lanzó un comunicado donde expresa su próxima acción contra la UBA. El mismo expresa lo siguiente: "El Ministerio de Capital Humano, a través de la Subsecretaría de Políticas Universitarias, informa que denunciará a las autoridades de la Universidad de Buenos Aires (UBA) por incumplimiento de los deberes de funcionario público, al impedir que el alumnado de la casa de altos estudios acceda al sitio oficial www.uba.ar y bloquear ese acceso por una página con contenido de carácter político partidario. Asimismo, exige el cese inmediato de esa maniobra".