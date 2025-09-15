Qué pasó con el rating de la cadena nacional de Javier Milei

Fueron varios los que denunciaron que Ibope no mostraba las cifras del rating de los diferentes canales durante el mensaje grabado del Presidente. "Ibope vuelve a dejar a todos los canales en '0; y mide el total de la cadena nacional", indicó la cuenta @PlusRating.

Y sin datos oficiales de las medidoras, libertarios aseguraron que la cifra superó los 40 puntos, algo incomprobable. "Entre TV y redes... 47 puntos de rating", aseguró la diputada nacional Lilia Lemoine.

Más de 45 puntos de rating! https://t.co/EX7pOpbqcI — Lilia Lemoine (@lilialemoine) September 16, 2025

Incluso fueron varios los tuiteros libertarios, muchos muy populares en redes sociales, que compartieron una captura fake con mediciones de más de 30 puntos.

"DEJEN LAS DROGAS"



Porque Iñaki Gutiérrez asegura que el discurso de Javier Milei tuvo más rating que la final del Mundial 2022 contra Francia pic.twitter.com/aMayWWyfXx — Tendencias Mundiales (@porqetendencias) September 16, 2025

Los aumentos de partidas que anunció Javier Milei para el Presupuesto 2026

El presidente Javier Milei anunció este lunes que el Presupuesto 2026 “asigna 4,8 billones de pesos a las universidades, un aumento del gasto en jubilaciones de un 5% y en salud un 17%, ambas partidas por encima de la inflación”.

El libertario también señaló que “habiendo realizado las auditorías pertinentes, el monto recibido por cada pensionado por discapacidad también aumentará en un 5% por encima de la inflación de 2026”.

“El equilibrio fiscal es la piedra angular de nuestro plan de Gobierno”, sostuvo Milei, que anunció un aumento en términos reales (descontada la inflación) para los siguientes conceptos:

5% la partida en jubilaciones,

17% en el gasto en salud

8% en educación

5% a recibir por cada pensionado por discapacidad.

La partida para universidades nacionales se amplía en 4,8 billones de pesos.