Qué dice la página de la UBA denunciada por el gobierno de Javier Milei
Tras un notorio cambio para repudiar el veto presidencial, el Ministerio de Capital Humano adelantó que denunciará a las autoridades de la universidad.
En las últimas horas, el gobierno de Javier Milei volvió a desafiar al área de la educación, luego de vetar la Ley de Financiamiento Universitario, oportunamente aprobada por la Cámara de Diputados y el Senado: el Ministerio de Capital Humano anunció que denunciará a las autoridades de la Universidad de Buenos Aires (UBA) por utilizar su web oficial para repudiar el veto presidencial.
Lo cierto es que al ingresar en www.uba.ar, inmediatamente, el dominio cambia a www.noalveto.uba.ar y la primera imagen que se puede ver tiene fondo negro con letras blancas que dicen "NO AL VETO" y contiene el logo de la Universidad de Buenos Aires. Esto despertó la furia libertaria, razón por la cual desde el Gobierno acusaron a las autoridades de la entidad por colocar "contenido de carácter político partidario".
El comunicado del Ministerio de Capital Humano
El Ministerio de Capital Humano lanzó un comunicado donde expresa su próxima acción contra la UBA. El mismo expresa lo siguiente: "El Ministerio de Capital Humano, a través de la Subsecretaría de Políticas Universitarias, informa que denunciará a las autoridades de la Universidad de Buenos Aires (UBA) por incumplimiento de los deberes de funcionario público, al impedir que el alumnado de la casa de altos estudios acceda al sitio oficial www.uba.ar y bloquear ese acceso por una página con contenido de carácter político partidario. Asimismo, exige el cese inmediato de esa maniobra".
Y agregó: "Además, el Ministerio solicitará la investigación de quienes ordenaron crear el subdominio https://noalveto.uba.ar, a fin de determinar las responsabilidades administrativas y legales correspondientes". Y continuó: "Las universidades nacionales deben garantizar el normal funcionamiento institucional y la igualdad de acceso a la información académica y administrativa. La manipulación de los canales oficiales de comunicación y la utilización de recursos públicos con fines partidarios configuran una violación a estos principios, además de comprometer la transparencia que debe regir en la gestión de las universidades".
"El Ministerio de Capital Humano reafirma su compromiso con la transparencia institucional y la defensa de los derechos de los estudiantes en todo el sistema universitario nacional, al tiempo que respeta el derecho a huelga dentro del marco de la ley", concluye el escrito.
