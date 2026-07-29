La UBA le respondió al Gobierno y rechazó las cifras sobre estudiantes extranjeros en Medicina

Dentro de ese universo, los extranjeros con residencia temporal, transitoria o precaria representan apenas el 2,5% del total. En el caso específico de Medicina, la proporción de ingresantes extranjeros sin residencia permanente alcanza el 6,1%, mientras que en Odontología llega al 4,1%, en Ingeniería al 2,7% y en el resto de las unidades académicas permanece por debajo del 2%.

Además, la universidad subrayó que, si bien el 24% de la matrícula de Medicina corresponde a estudiantes nacidos fuera de Argentina, casi todos ellos cuentan con residencia permanente, motivo por el cual se encuentran alcanzados por los mismos derechos que cualquier otro residente del país.

Un estudiante de medicina en la UBA llevó brownies preparados con marihuana.

Antes del comunicado institucional, el vicerrector Emiliano Yacobitti ya había cuestionado públicamente las cifras difundidas por el Ejecutivo y reclamó que la discusión se apoyara sobre estadísticas verificables. Incluso manifestó la disposición de la universidad para comparar sus registros con los que posee el Gobierno nacional.

La UBA también difundió la procedencia de los estudiantes extranjeros que integran su comunidad académica. Según detalló, el 20% proviene de Perú, el 17% de Brasil, el 15% de Ecuador, el 11% de Bolivia y el 10% de Venezuela. A ellos se suman alumnos de Colombia (9%), Paraguay (8%), Chile (3%), Uruguay (1%), España (1%) y otras nacionalidades que representan el 5% restante.

Asimismo, recordó que quienes provienen de países donde el español no es lengua oficial deben acreditar un nivel C1 del idioma, tanto en comprensión como en expresión oral y escrita, requisito equivalente a un dominio muy cercano al de un hablante nativo.