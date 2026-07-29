La UBA le respondió al Gobierno y rechazó las cifras sobre estudiantes extranjeros en Medicina
La institución aseguró que representan el 24% de la matrícula total y aclaró que la gran mayoría posee residencia permanente en el país.
La Universidad de Buenos Aires (UBA) salió al cruce de las declaraciones realizadas por el vocero presidencial, Adrián Ravier, quien había afirmado que el 39% de los alumnos regulares de la Facultad de Medicina son extranjeros y cuestionó que cursen sus estudios de manera gratuita con recursos financiados por los contribuyentes argentinos.
A través de un comunicado oficial, la casa de estudios rechazó esos números y sostuvo que la información difundida por el funcionario no refleja la composición real de la matrícula. Según los datos publicados por la universidad, los estudiantes nacidos en otros países representan el 24% del total de alumnos de Medicina, aunque aclaró que la inmensa mayoría posee residencia permanente en Argentina y que únicamente quienes cuentan con Documento Nacional de Identidad pueden obtener un título universitario de grado.
La respuesta institucional llegó luego de que Ravier defendiera públicamente las cifras presentadas durante una conferencia de prensa y las ratificara mediante una publicación en su cuenta de X. Allí aseguró que "el 39% de los alumnos regulares de Medicina de la UBA son extranjeros" y sostuvo que "disfrutan gratis de los servicios financiados por los pagadores de impuestos argentinos".
El vocero atribuyó esos datos al subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, quien además difundió un cuadro estadístico en el que también se afirmaba que el 51% de los estudiantes de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de La Plata eran extranjeros. “Hoy en la conferencia de prensa un periodista me acusó de brindar datos falsos sobre la cantidad de extranjeros entre los alumnos regulares de Medicina de la UBA. Efectivamente, el dato es correcto”, escribió Ravier al defender la información oficial.
Qué dicen los datos de la UBA sobre los estudiantes extranjeros
Frente a esas afirmaciones, la UBA explicó que la diferencia surge porque el Gobierno tomó como referencia la nacionalidad de los estudiantes, mientras que la universidad distinguió entre alumnos nacidos en el exterior y aquellos que efectivamente no poseen residencia permanente en el país. Según precisó la institución, durante 2026 ingresaron más de 70.000 estudiantes a todas sus facultades.
Dentro de ese universo, los extranjeros con residencia temporal, transitoria o precaria representan apenas el 2,5% del total. En el caso específico de Medicina, la proporción de ingresantes extranjeros sin residencia permanente alcanza el 6,1%, mientras que en Odontología llega al 4,1%, en Ingeniería al 2,7% y en el resto de las unidades académicas permanece por debajo del 2%.
Además, la universidad subrayó que, si bien el 24% de la matrícula de Medicina corresponde a estudiantes nacidos fuera de Argentina, casi todos ellos cuentan con residencia permanente, motivo por el cual se encuentran alcanzados por los mismos derechos que cualquier otro residente del país.
Antes del comunicado institucional, el vicerrector Emiliano Yacobitti ya había cuestionado públicamente las cifras difundidas por el Ejecutivo y reclamó que la discusión se apoyara sobre estadísticas verificables. Incluso manifestó la disposición de la universidad para comparar sus registros con los que posee el Gobierno nacional.
La UBA también difundió la procedencia de los estudiantes extranjeros que integran su comunidad académica. Según detalló, el 20% proviene de Perú, el 17% de Brasil, el 15% de Ecuador, el 11% de Bolivia y el 10% de Venezuela. A ellos se suman alumnos de Colombia (9%), Paraguay (8%), Chile (3%), Uruguay (1%), España (1%) y otras nacionalidades que representan el 5% restante.
Asimismo, recordó que quienes provienen de países donde el español no es lengua oficial deben acreditar un nivel C1 del idioma, tanto en comprensión como en expresión oral y escrita, requisito equivalente a un dominio muy cercano al de un hablante nativo.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario