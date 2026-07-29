Más cambios en el Gabinete: Darío Genua dejó la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología
El funcionario, que había asumido formalmente en junio de 2024, se alejó del área en medio de una reestructuración impulsada desde la Jefatura de Gabinete.
La administración de La Libertad Avanza (LLA) sufrió una nueva baja en su estructura de gobierno. Darío Genua dejó de pertenecer a la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, un área estratégica que depende directamente de la Jefatura de Gabinete y que rige los destinos de las políticas científicas y de investigación en el país.
Según consignó el medio Ámbito, la salida del funcionario ya se gestaba desde el pasado 18 de julio, aunque su confirmación formal se terminó de cristalizar este martes en el marco de una profunda reorganización interna del sector. Por el momento, la Casa Rosada no dio a conocer el nombre de su reemplazante, designación que se espera sea oficializada en l
os próximos días.
El contexto de los cambios en el Gabinete y el organigrama del área
La dimisión de Genua —quien había sido ratificado en el cargo a mediados de 2024 mediante un decreto publicado en el Boletín Oficial y rubricado por el presidente Javier Milei y el entonces jefe de Gabinete, Guillermo Francos— se da en sintonía con una serie de reasignaciones de competencias impulsadas por el Ejecutivo.
En las últimas semanas, la Jefatura de Gabinete reestructuró el manejo de distintos organismos clave:
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El Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom).
La Agencia de Acceso a la Información Pública (AAIP).
La administración de Arsat y Correo Argentino, que pasaron a la órbita de la Vicejefatura de Gabinete del Interior.
A pesar de las modificaciones operativas y la salida de su máxima autoridad, la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología retiene bajo su órbita la conducción de estamentos fundamentales para el desarrollo científico nacional, tales como el Conicet, el Banco Nacional de Datos Genéticos, la CONAE y la firma VENG.
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