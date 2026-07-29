Cristina Kirchner recurrirá a la ONU para cuestionar la condena por la causa Vialidad

“La proscripción representa una de las formas más sofisticadas de erosión democrática de nuestro tiempo. No hay tanques en las calles ni clausura del Congreso. Las instituciones permanecen formalmente en funcionamiento. Pero, poco a poco, el espacio de la soberanía popular va siendo sustituido por decisiones judiciales que terminan definiendo quién puede o no participar en la disputa política”, afirmó.

La publicación coincidió con la conferencia de prensa que encabezó su equipo de abogados para oficializar la presentación de una Comunicación Individual ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU. Según explicaron sus representantes, el planteo buscará demostrar que durante el proceso judicial se violaron derechos reconocidos en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, tratado que tiene jerarquía constitucional en la Argentina.

En ese contexto, Cristina Kirchner aclaró que la presentación internacional no responde únicamente a una diferencia de criterio con las resoluciones de los tribunales argentinos. “No se trata de recurrir a una instancia internacional por mera disconformidad con decisiones judiciales. Se trata de someter al escrutinio del Derecho Internacional de los Derechos Humanos la actuación de quienes condujeron mi juzgamiento”, sostuvo.

La expresidenta también aseguró que el juicio estuvo “marcado por arbitrariedades incompatibles con los principios del debido proceso legal y por un ambiente de hostilidad que también expresa el machismo estructural todavía presente en sectores del sistema de justicia argentino".

En otro tramo de su columna, amplió esa interpretación y afirmó que la situación trasciende su caso personal. “No se trata solamente de la persecución contra la única mujer electa y reelecta para ejercer la Presidencia de la Nación Argentina. Se trata del intento de excluir de la vida política a una dirigente elegida democráticamente por millones de ciudadanos. Cuando esto ocurre, la violación deja de afectar únicamente a quien ocupa el banquillo de los acusados. Alcanza el derecho político de cada elector a elegir libremente a sus representantes”, expresó.

Como cierre de su artículo, Cristina Kirchner insistió en que su objetivo es obtener una revisión imparcial del proceso judicial y remarcó que no pretende recibir un trato diferencial. “No busco privilegios ni excepciones. Exijo únicamente aquello que todo ciudadano tiene derecho a esperar: un juicio imparcial, independiente y compatible con las garantías internacionales asumidas por el propio Estado argentino”, concluyó.

Para encarar esta nueva instancia internacional, la defensa sumó al jurista brasileño Rafael Valim, quien trabajó junto al equipo legal del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, y al exjuez del Tribunal Europeo de Derechos Humanos Javier Borrego. Ambos participaron de la conferencia de prensa junto al abogado Alberto Beraldi, donde detallaron los alcances de la presentación ante el organismo de Naciones Unidas.