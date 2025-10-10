"Leales de Corazón": preparan una caravana a la casa de Cristina Kirchner por el Día de la Lealtad

El mensaje, además, subraya que “la detención ilegal de la presidenta del Partido Justicialista expresa la continuidad de políticas de exclusión y persecución impulsadas por los sectores concentrados del poder”. En esa línea, los impulsores del evento mencionan la existencia de un supuesto operativo de lawfare, al que comparan con el que habría afectado al presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva antes de su regreso al poder.

El cierre del comunicado resume el espíritu de la jornada: “Lealtad a Perón. Leales a la Patria. Leales al Pueblo argentino. Leales a Cristina. Leales de Corazón”. Con esa consigna, el Partido Justicialista (PJ) apuesta a revivir la mística peronista y, al mismo tiempo, reforzar el vínculo simbólico entre la figura de su líder y los orígenes del movimiento.

La movilización promete convertirse en uno de los actos políticos más fuertes del año, con epicentro en una fecha cargada de historia y en un contexto de tensiones políticas y judiciales.