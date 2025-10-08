Intento de magnicidio a Cristina Kirchner: Sabag Montiel y Brenda Uliarte, condenados a 14 y 8 años de prisión

Carrizo, por su parte, expresó su indignación por haber pasado tres años preso y calificó la situación de injusta, reclamando que otros no vivan la misma experiencia.

El juicio, iniciado en junio de 2024 en los tribunales federales de Retiro, contó con 157 testigos y siguió de cerca por la opinión pública. La querella había solicitado 15 años de prisión para ambos acusados, mientras que la fiscalía pidió 15 para Sabag Montiel y 14 para Uliarte, quedando finalmente las condenas ligeramente por debajo de lo requerido.

La causa marca un capítulo clave en la historia judicial reciente, tras el atentado del 1° de septiembre de 2022, que conmocionó al país. Con el veredicto ya dictado, resta ver cómo se desarrollarán las instancias de apelación y si se investigará a otros posibles autores intelectuales vinculados al ataque. Mientras tanto, Sabag Montiel y Uliarte deberán cumplir sus condenas, dejando un antecedente judicial relevante en la lucha contra los atentados políticos.

atentado cristina

El atentado contra Cristina Kirchner el 1° de septiembre de 2022

El intento de magnicidio ocurrió la noche del 1° de septiembre de 2022 cuando la entonces vicepresidenta llegó a su antiguo departamento ubicado sobre Juncal y Uruguay, en el barrio porteño de Recoleta. Esa noche una manifestación acudió a la puerta de su domicilio para expresarle su apoyo, como venía ocurriendo en el tramo final del juicio oral por la mal llamada causa Vialidad.

La resolución del juicio lleno de vicios e irregularidades fue condenarla a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. En ese momento, la dirigente política se dispuso a firmar libros y sacarse fotos con sus seguidores cuando, entre la multitud agolpada, se le acercó Fernando Sabag Montiel, quien le apuntó a centímetros de la cabeza con una Bersa calibre 22, y gatilló.

La bala no salió porque no estaba en la recámara. En ese momento, los militantes detuvieron a Sabag Montiel y lo entregaron a la policía. Ahora, la historia pareciera estar en un punto de definición.