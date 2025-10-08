Este miércoles se da a conocer el veredicto por el atentado a Cristina Kirchner

“Fue esclavo de su delirio mesiánico”, aseguraron sus defensores Fernanda López Puleio y Nicolás Ossola.

Además, aseguraron que el intento de magnicidio fue un “delito imposible”, ya que la pistola Bersa calibre 32 que Sabag Montiel apuntó y gatilló a centímetros de la cabeza de Cristina “nunca tuvo bien colocado el cargador”.

Por su parte el abogado de Cristina, Juan Manuel Ubeira, anticipó que la presidenta del Partido Justicialista (PJ), que cumple prisión domiciliaria "obviamente no irá y no pidió asistir” y que seguirá la lectura del veredicto desde San José 1111 en la transmisión en vivo que el Tribunal Oral Federal en lo Criminal (TOC) N° 6, realizará a través de la plataforma YouTube.

Sabag Montiel Brenda Uliarte Nicolas Carrizo Fernando Sabag Montiel; Brenda Uliarte y Nicolás Carrizo

En la misma línea que la defensa de Sabag Montiel, Eduardo Chittaro, abogado defensor de Uliarte aseguró que "no es que 'la bala no salió', acá el asunto es que la bala no podía salir, que es algo muy distinto. La diferencia es fundamental".

La audiencia comenzará a las 9 de la mañana, en una sala del subsuelo de Comodoro Py, donde los acusados tendrán la posibilidad de decir sus últimas palabras ante los jueces del TOC 6, integrado por Sabrina Namer, Adrián Grünberg e Ignacio Fornari, emitan su voto.

GATILLA CRISTINA KIRCHNER

Sobre Sabag Montiel pesa un pedido de condena de 15 años de cárcel por tentativa de homicidio triplemente agravado. La Fiscalía General 3, a cargo de la fiscal Gabriela Baigún, lo señaló como autor del atentado y también le imputó la receptación ilegítima y portación ilegal de un arma de guerra.

Sobre Uliarte, procesada en calidad de partícipe necesaria pesa un pedido de condena de 14 años de prisión.