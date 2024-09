Liberaron al único detenido por el atentado a la Sociedad Rural Argentina

Y agregó: "El juez dispuso la falta de mérito de Soria y lo liberan. Ahora la Justicia está abocada a descubrir quién mandó este paquete con explosivos".

El agente inmobiliario había sido detenido el viernes por el personal de la División Investigaciones Especiales de la Policía de la Ciudad, luego de que un análisis comparativo antroposcopométrico del rostro y postura corporal del sospechoso arrojara un resultado positivo.

Más allá de esto, Rafecas siempre dudo de su implicación en el atentado ya que "la identidad del sospechoso y la autoridad intelectual no encajaban con el perfil", pero como tenía un antecedente penal de 2017 por "amenazas antisemitas anónimas", lo mantuvieron detenido varios días más.

"La falta de mérito es como un 'stand by', no es un sobreseimiento. Sigue por ahora vinculado al proceso pero, mientras se desarrolla algún tipo de prueba más que está en curso, el juez por ahora dispone la libertad de esta persona. Sin pruebas, no lo puede mantener detenido", aseguró Petrillo.

El vicepresidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA) descartó que el atentado haya sido perpetrado por veganos

Marcos Pereda habló del hallazgo de explosivos en el predio del barrio de Palermo. Descartó un "ataque vegano" y opinó sobre las “conjeturas” que involucran al Gobierno, aunque planteó que “es muy temprano para hacer especulaciones”.

Pereda, que se encontraba en un despacho contiguo al del titular de la SRA pero sostuvo que no escuchó la detonación. afirmó: “Hacer especulaciones temprano, como estamos todavía, en un momento donde no tenemos ni siquiera perspectiva, y sin ningún dato más fáctico desde el lado de las investigaciones, me parece un poco prematuro”.

Sin embargo, rechazó en una entrevista con la radio Rock and Pop que la posibilidad de que activistas veganos porque no fue acompañada por ningún mensaje.

Respecto a la versión que podría haber sido motorizado por la molestia del Gobierno de Javier Milei o sus partidarios, ante el rechazo del DNU sobre los fondos de la SIDE, aseveró: “Es una de las conjeturas que corría ayer, pero, como dije, es medio temprano para estar especulando”.

Y continuó: “Todo puede ser en esta Argentina nuestra. Esperemos que sea un hecho aislado y que podamos dar vuelta en la hoja para que podamos seguir trabajando y tengamos un país mejor a través de un campo que tiene un enorme potencial todavía por desarrollar”.

Por último, contó que su despacho es contiguo al del titular de la SRA, Nicolás Pino, aunque sostuvo que no escuchó la detonación. Además, afirmó que hoy se retomarán las actividades en la sede al tiempo que reveló que se extremarán los cuidados en materia de seguridad. “Daría vuelta la hoja. La Rural sigue gestionando y haciendo lo que tiene que hacer para el sector agropecuario”, concluyó.

